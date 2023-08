Hyundai investira 290 millions de dollars US dans son usine de l’Alabama

190 millions de dollars iront à la production du nouveau Santa Fe 2024.

100 millions de dollars serviront à supporter la production d’autres modèles.

Le Genesis Electrified GV70 est le premier modèle électrique à y être fabriqué.

Hyundai Motor America a annoncé aujourd’hui une expansion majeure de son usine d’Alabama, principalement pour la préparer au lancement du tout nouveau Santa Fe 2024.

L’usine recevra 290 millions de dollars au total, dont 190 millions seront consacrés à l’outillage, à la formation des employés et à l’expansion physique nécessaire à la production de la cinquième génération du Santa Fe.

Un autre montant de 100 millions de dollars servira à soutenir la poursuite de la production du VUS compact Tucson et du pick-up Santa Cruz. Cela signifie que les taux de production de ces modèles sont susceptibles d’être augmentés en réponse à la forte demande des clients.

Parmi les autres modèles construits dans la même usine figurent la berline Elantra ainsi que le Genesis GV70 et l’Electrified GV70, le premier modèle entièrement électrique construit dans l’usine de Montgomery depuis son ouverture en 2005.

Comme le montre la répartition de la nouvelle somme investie, le Santa Fe est un produit très important pour l’usine, qui a fabriqué toutes les générations à l’exception de la première, à partir de 2006.

L’usine, qui emploie environ 4 000 personnes, est l’un des plus grands centres de création d’emplois en Alabama et a déjà bénéficié de 16 extensions depuis son ouverture, pour un montant total de 3,377 milliards de dollars.

En plus de cette installation, le constructeur automobile travaille sur une nouvelle usine de fabrication qui sera située en Géorgie et qui deviendra sa première usine dédiée uniquement à l’assemblage de véhicules électriques.

Curieusement, compte tenu de la relation très étroite entre les deux constructeurs, Hyundai et Kia ne partagent pas beaucoup d’usines d’assemblage, ce qui explique que l’usine d’Alabama du premier ne fabrique pas de véhicules Kia et que l’usine de West Point, en Géorgie, du second ne fait pas partie du plan de Hyundai visant à accroître sa présence manufacturière aux États-Unis.