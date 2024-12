Hyundai explore les variantes N. et XRT de l’IONIQ 9 pour élargir son champ d’attrait

Hyundai développe des variantes performantes et tout-terrain de son VUS électrique haut de gamme IONIQ 9.

Hyundai dévoile ses plans pour les éditions spéciales IONIQ 9 N et XRT lors de la présentation. IONIQ 9 N vise les VE performants, en s’appuyant sur les incroyables performances de l’IONIQ 5 N. Le prototype XRT repéré suggère des améliorations tout-terrain telles que des suspensions surélevées, des pneus robustes et un treuil.



Hyundai développe sa gamme de VUS électriques en ajoutant deux variantes spécialisées de la IONIQ 9 : le modèle N. à hautes performances et le XRT axé sur le tout-terrain. Ces nouvelles versions élargiront l’attrait du grand VUS électrique en s’attaquant aux VUS performants comme le BMW X5 et aux VUS construits pour l’aventure comme le Jeep Grand Cherokee. Des photos-espionnes récentes révèlent un prototype suspecté d’être le XRT, avec des pneus tout-terrain, un treuil et une suspension surélevée.

Deux modèles spécialisés en développement

Simon Loasby, le nouveau directeur du design de Hyundai, a confirmé que la société développe activement les éditions IONIQ 9 N et XRT afin d’élargir son portefeuille de véhicules électriques. « Nous travaillons sur deux projets distincts — N et XRT — en plus de la gamme standard », a déclaré M. Loasby lors de la présentation de la IONIQ 9.

Ces modèles diversifieront l’offre de Hyundai et répondront aux besoins spécifiques des clients. M. Loasby a précisé que chaque modèle aurait une fonction distincte dans la stratégie plus large de Hyundai sur le segment des VUS électriques haut de gamme.

IONIQ 9 N : l’accent sur la haute performance

La IONIQ 9 N surfera sur la vague du succès de la IONIQ 5 N. Cette dernière a redéfini les attentes en matière de véhicules électriques hautes performances. La IONIQ 5 N est dotée d’une batterie de 84 kWh, de deux moteurs et d’une puissance combinée de 478 kW (650 chevaux), ce qui lui permet de passer de 0 à 100 km/h en seulement 3,4 secondes.

La IONIQ 9 N, quant à elle, devrait surpasser l’actuel modèle de pointe IONIQ 9, qui offre une puissance de 320 kW et accélère de 0 à 100 km/h en 5,2 secondes. Les analystes prévoient que la variante N. sera en concurrence avec des modèles tels que la BMW iX M50 et le Mercedes-AMG VUS EQE.

IONIQ 9 XRT : conçue pour les capacités tout-terrain

La variante XRT de la IONIQ 9 est en cours de développement pour cibler les amateurs de tout-terrain à la recherche de capacités robustes. Des photos espionnées suggèrent que la XRT pourrait être dotée de modifications orientées vers l’aventure, telles que des suspensions surélevées, des pneus tout-terrain et un treuil monté à l’avant, bien que ce dernier élément semble moins probable.

Ces ajouts démontrent que Hyundai ne veut négliger aucun détail lorsqu’il s’agit d’offrir des alternatives à sa clientèle grandissante.

Simon Loasby a souligné l’importance stratégique de ces modèles dans le portefeuille de Hyundai, en déclarant : « Chaque modèle aura une fonction unique, comme les pièces d’un échiquier ».