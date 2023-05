Hyundai et Kia sont poursuivis par des assureurs aux États-Unis

Une vague de vols affecte les véhicules Kia et Hyundai dans les villes américaines à cause d’un manque d’antidémarrage.

Cela pourrait couter près de 600 millions de dollars à l’industrie des assurances.

Les assureurs veulent que Hyundai et Kia paient pour les réclamations de vols et de dommages.

68 compagnies d’assurance américaines différentes se sont associées pour intenter une action en justice contre Hyundai et Kia, affirmant que les véhicules de ces constructeurs sont trop faciles à voler.

Cette plainte vise à obliger les deux constructeurs sud-coréens à rembourser les compagnies d’assurance pour les sommes qu’elles ont dépensées pour remplacer ou réparer les véhicules volés aux États-Unis, une somme qui pourrait s’élever à près de 600 millions de dollars.

Cette vague de vols visant des véhicules vendus par les deux constructeurs entre 2011 et 2022 sur le marché américain a commencé il y a environ deux ans, lorsque des vidéos sur TikTok ont montré comment voler ces modèles avec rien de plus qu’un tournevis et un câble USB.

Les vols ont commencé dans la région de Milwaukee en 2021, mais ils se sont rapidement étendus à l’ensemble du pays, et de nombreuses villes affirment aujourd’hui que plus de 60 % des véhicules volés sur leur territoire proviennent de Hyundai ou de Kia.

Si ces entreprises sont les seules concernées, c’est parce que leurs modèles d’entrée de gamme, qui ne sont pas équipés de démarrage par bouton-poussoir, ne sont pas non plus dotés d’un dispositif d’immobilisation du moteur, une technologie qui est la norme sur la plupart des véhicules depuis de nombreuses années déjà.

Si la plupart des vols sont commis par des adolescents qui prennent les voitures seulement pour le plaisir, les indemnités d’assurance peuvent varier de 3 000 à 20 000 dollars, selon que le véhicule a été retrouvé ou non.

Plus inquiétant encore, une récente mise à jour logicielle censée rendre ces véhicules plus sûrs ne semble pas avoir été efficace puisque le taux de vols a continué à augmenter au cours du mois dernier.

En plus de poursuivre les constructeurs automobiles, un grand nombre de compagnies d’assurance américaines refusent désormais d’assurer les nouveaux clients qui possèdent un véhicule Hyundai ou Kia qui n’était pas équipé d’un dispositif d’immobilisation à sa sortie d’usine.

Les automobilistes canadiens ne sont pas concernés par ce problème, car les dispositifs d’immobilisation ont été installés en série sur les modèles Hyundai et Kia il y a de nombreuses années, ce qui fait qu’ils ne sont pas plus faciles à voler que les autres marques.

Source : Automotive News