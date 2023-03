Hyundai dit que ses modèles vont conserver des commandes physiques pour quelques années encore

Les commandes principales des systèmes audio et de climatisation seront encore des boutons physiques.

Ces fonctions seront prises en charge par un écran tactile lorsque les systèmes autonomes de niveau 4 arriveront.

Le constructeur dit que cette décision relève de la sécurité routière.

Ces dernières années, les constructeurs automobiles ont intégré de plus en plus de commandes dans l’écran tactile d’info divertissement de leur véhicule et cette tendance n’est pas près de s’inverser.

En effet, outre leur aspect plus moderne et luxueux, les écrans tactiles et les intérieurs minimalistes sont également moins coûteux à fabriquer, car ils ne nécessitent pas autant de câblage et d’ingénierie que les boutons traditionnels.

D’un autre côté, les écrans tactiles n’offrent pas le même niveau de retour d’information que les boutons et les cadrans, et les nombreuses commandes qu’ils contiennent nécessitent généralement un certain nombre d’interventions de la part du conducteur pour fonctionner.

Cela nuit à la sécurité croissante des nouveaux véhicules en distrayant le conducteur pendant de plus longues périodes.

C’est pourquoi Hyundai affirme qu’elle conservera pendant de nombreuses années les principales commandes des systèmes audio et de climatisation de ses véhicules, celles avec lesquelles le conducteur interagit le plus, sous la forme de commutateurs et de boutons physiques, allant ainsi à l’encontre de la tendance de l’industrie.

Le constructeur automobile est soutenu dans son affirmation selon laquelle les boutons sont plus sûrs que les écrans dans les voitures par quelques études récentes.

En effet, un test réalisé l’année dernière par un magazine automobile suédois a montré qu’une voiture plus ancienne dotée de commandes entièrement physiques permet au conducteur d’effectuer une série de tâches plus rapidement qu’un véhicule neuf équipé d’un écran tactile, ce qui réduit les distractions au minimum.

Cela n’a rien d’étonnant puisque les écrans tactiles sont similaires aux téléphones, dont l’utilisation au volant a été rendue illégale dans de nombreux États et provinces afin de réduire la distraction des conducteurs.

Bien entendu, lorsque les systèmes de conduite autonome seront de plus en plus avancés, l’avantage des boutons physiques ne sera plus pertinent.

Hyundai en est conscient et a déclaré qu’une fois que ses véhicules seront équipés de systèmes de conduite autonome de niveau 4, elle envisagera d’intégrer toutes les commandes dans ses écrans tactiles et de créer des intérieurs plus simples.

Ce n’est toutefois pas avant quelques années et les acheteurs doivent s’attendre à continuer à voir des boutons et des cadrans dans les nouveaux véhicules Hyundai, tels que le Kona 2024 récemment dévoilé, pendant un certain temps.

Source : Carsguide