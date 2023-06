Hyundai Canada conclut une entente d’endossement avec le prodige du hockey Connor Bédard

Hyundai Auto Canada continue de faire des progrès stratégiques dans la sphère du hockey, en concluant une entente d’endossement avec le prodige du hockey de la prochaine génération, Connor Bédard. Le meilleur espoir de la séance de sélection Upper Deck de la LNH de 2023, Bédard, représentera la marque automobile lors d’apparitions publiques, dans les médias sociaux et dans des publicités, entre autres plateformes.

Cette entente souligne l’engagement continu de Hyundai Canada envers le hockey, un parcours qui a commencé il y a plus de dix ans avec l’initiative de base, Hyundai Hockey Helpers. Hyundai a franchi une étape importante en 2022 en devenant le partenaire automobile officiel de l’Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey (AJLNH) et de la Ligue nationale de hockey (LNH) au Canada. Cet accord pluriannuel est le plus important depuis la création de Hyundai il y a 40 ans.

L’entente avec Bédard symbolise un autre jalon du hockey pour Hyundai Canada, qui coïncide avec le récent exploit sans précédent de Bédard. Plus tôt ce mois-ci, il a remporté les titres de meilleur espoir, de meilleur marqueur et de joueur de l’année David Branch de la LCH, un triplé qui n’avait pas été réalisé depuis 1994. Son impressionnante performance a été récompensée par le prestigieux prix d’excellence E. J. McGuire lors de la cérémonie de remise des prix de la LNH.

« Nous avons poussé notre implication dans le hockey à un niveau supérieur avec le partenariat de la LNH et de l’AJLNH l’an dernier. S’entendre avec l’une des jeunes étoiles les plus prometteuses du hockey est à la fois un honneur et une nouvelle étape qui nous apparaissait tout à fait naturelle », a déclaré Christine Smith, directrice du marketing chez Hyundai Auto Canada. « Au nom de Hyundai Auto Canada, de nos clients et de nos concessionnaires, nous accueillons chaleureusement Connor dans la famille Hyundai, qui est déjà une source d’inspiration pour tant de personnes et qui inspirera la prochaine génération d’amateurs de hockey. »

« Je suis ravi de m’associer à Hyundai Canada. C’est un groupe qui partage clairement mon amour du hockey et mon engagement à célébrer le meilleur du sport à tous les niveaux à travers le Canada », a déclaré Bedard. « J’ai hâte de travailler avec l’équipe. »