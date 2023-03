Hyundai annonce plus de détails sur la Sonata 2024

La Sonata reçoit un restylage substantiel pour 2024.

La version hybride conserve sa mécanique actuelle alors que les modèles à essence abandonnent le moteur 1.6L.

Le 2.5L turbo de la version N-Line a été développé spécialement pour ce modèle.

Hyundai a officiellement lancé la nouvelle Sonata aujourd’hui au Salon de la mobilité de Séoul et a révélé de nouveaux détails sur la berline présentée en début de semaine.

Outre son style extérieur et intérieur largement redessiné, la Hyundai Sonata 2024 présentera également quelques changements mécaniques.

En effet, si les modèles à essence abandonneront le moteur turbocompressé optionnel de 1,6 L au profit du quatre cylindres de 2,5 L et de sa version turbocompressée, l’hybride conservera le même groupe motopropulseur.

Bien que les chiffres officiels n’aient pas encore été annoncés, Hyundai dit s’attendre à une augmentation des performances et de l’efficacité des trois groupes motopropulseurs, ce qui signifie que l’hybride devrait produire plus que les 192 chevaux et 271 lb-pi de couple du modèle actuel.

En ce qui concerne l’hybride, cette version recevra des palettes de changement de vitesse qui contrôlent la fonction de freinage régénératif afin de mieux maîtriser la conduite et d’accroître encore l’efficacité.

En outre, le moteur turbocompressé de 2,5 litres qui équipe la Sonata N-Line aurait été développé spécifiquement pour ce modèle. Avec l’augmentation de puissance attendue, la Sonata la plus puissante devrait délivrer près de 300 chevaux et plus de 311 lb-pi de couple.

Le nouveau design extérieur de la berline de taille moyenne est également censé être plus aérodynamique, ce qui contribue à la fois à la consommation de carburant et à la stabilité sur l’autoroute.

En termes de caractéristiques, la Sonata sera disponible aux États-Unis avec un choix de dix couleurs de peinture et de cinq teintes d’intérieur, dont quatre sont bicolores.

Les technologies incluront un nouveau tableau de bord incurvé qui comprend deux écrans de 12,3 pouces pour le combiné d’instruments et l’écran d’info divertissement, un affichage tête haute de 12 pouces, la possibilité d’effectuer des mises à jour logicielles en direct, le système Digital Key 2 qui utilise un téléphone ou une montre intelligente pour déverrouiller et démarrer la voiture, un nouveau système audio Bose à 12 haut-parleurs, un coffre à ouverture et fermeture électrique et de nombreuses fonctions d’aide à la conduite telles que le Highway Driving Assist et la fonction de stationnement à distance qui permet aux conducteurs d’avancer ou de reculer la voiture à l’aide de la clé.

Hyundai affirme également avoir amélioré la protection de la Sonata contre les chocs latéraux en modifiant la structure de redistribution de l’énergie, tout en lui conférant les meilleures performances de freinage de sa catégorie.

En choisissant le moteur turbocompressé et le niveau de finition N-Line, vous bénéficierez également du Launch Control, de l’Active Sound Design, du N Powershift et du Rev Matching.

La nouvelle Sonata devrait trouver ses premiers acheteurs en Amérique du Nord dans le courant de l’année. Les prix pour le Canada et les États-Unis devraient donc être communiqués dans les mois à venir.