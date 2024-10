Hot Wheels et Formule 1 : Une collaboration de rêve qui alimente les souvenirs d’enfance

La collaboration débute avec un modèle en édition limitée doté d’une livrée spéciale et de pneus interchangeables

Le partenariat met les courses de F1 à la portée des fans grâce à des die-cast à l’échelle 1:64, en commençant par un modèle de collection en édition limitée.

La collaboration vise à impliquer les communautés de fans du monde entier par le biais d’activations numériques et de vente au détail, qui s’étendront tout au long de l’année 2025 et au-delà.

Le partenariat réunit deux grandes marques, offrant aux fans de nouvelles façons de vivre la Formule 1 grâce à des modèles de collection.

La marque Hot Wheels de Mattel et Formula 1 ont formé un nouveau partenariat pour créer une gamme de produits sur le thème de la Formule 1. Cette collaboration vise à faire découvrir la F1 aux fans par le biais des véhicules Hot Wheels à l’échelle 1:64.

Le premier produit proposé dans le cadre de ce partenariat est un modèle de collection en édition limitée, disponible dès à présent sur Mattel Creations. Cette voiture de Formule 1 est dotée d’une livrée de course Hot Wheels spéciale, de roues Real Rider sur mesure avec pneus interchangeables, ainsi que d’une carrosserie et d’un châssis entièrement métalliques. Le modèle porte le numéro 68 sur son nez, en référence à la première année d’existence de Hot Wheels. Il est ensemble dans un coffret de collection « Kar Keepers ».

Roberto Stanichi, vice-président exécutif de Hot Wheels chez Mattel, a déclaré : « Hot Wheels a toujours eu pour vocation de nourrir l’esprit de défi, et le partenariat avec la Formule 1 est donc naturel et passionnant. Il réunira deux des plus grandes communautés mondiales de fans, qui partageront leur passion pour les voitures et les courses. »

La collaboration vise à impliquer les fans par le biais de différents canaux, y compris des activations numériques et de vente au détail. Hot Wheels, vendu dans plus de 150 pays, a vu son assortiment Single 1:64 devenir l’article de jouet le plus vendu au monde en 2023.

La Formule 1, qui attire plus de 700 millions de fans dans le monde, propose 24 courses où les pilotes s’affrontent à des vitesses dépassant les 200 mph. Ce sport célébrera son 75e anniversaire au cours de la prochaine saison.

Emily Prazer, directrice commerciale de la Formule 1, a déclaré : « Cette collaboration passionnante réunira l’adrénaline de la course automobile et l’excitation des voitures-jouets, et offrira la possibilité de voir les détails qui entrent dans la fabrication d’une voiture de F1, le tout dans le creux de la main ».

Ce partenariat pluriannuel est appelé à se développer tout au long de la saison 2025 et au-delà. Les prochaines versions pourraient inclure des lignes de produits supplémentaires et des initiatives d’engagement des fans sur les plates-formes de vente au détail et les plates-formes numériques.

La collaboration entre Hot Wheels et la Formule 1 représente l’union de deux marques majeures dans le monde de l’automobile et de la course automobile. Elle offre aux fans une nouvelle façon de découvrir la Formule 1 grâce à des die-cast.