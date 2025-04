Horse Powertrain propose de transformer les VÉ en hybrides

La solution « clé-en-main » entrerait en production en 2028.

Le système s’installe sur l’essieu avant.

L’industrie automobile est clairement secouée par les temps qui courent. La guerre commerciale entre les États-Unis et le reste du monde vient en tête de liste dans la catégorie des inquiétudes, mais n’oublions pas le ralentissement du virage électrique observé depuis quelques mois. Bref, prédire ce qui va arriver au cours des deux ou trois prochaines années est un exercice complexe en ce moment.

Voilà pourquoi la technologie hybride gagne du terrain depuis quelque temps, mais ce n’est pas aussi simple dans le cas des véhicules purement électriques qui ont été conçus à la base pour une motorisation électrique seulement. Une jeune entreprise supportée par Renault, Geely et le géant de la pétrochimie Aramco détient peut-être une partie de la solution. Et si, au lieu de transformer les véhicules thermiques en voitures électriques, les constructeurs se penchaient sur un plan inverse. Pourquoi ne pas prendre un véhicule électrique et le munir d’une motorisation hybride?

C’est le souhait de l’entreprise Horse Powertrain qui a développé un groupe motopropulseur hybride électrique baptisé Future Hybrid Concept, une solution technique complète qui sera dévoilée au salon de Shanghai.

Dans un seul et même module, on retrouve un moteur thermique, un moteur électrique, une transmission et toute l’électronique de gestion. Ce bloc compact, pensé pour remplacer l’unité motrice avant d’un véhicule électrique, peut fonctionner avec de nombreux carburants : essence, biocarburants à l’éthanol, méthanol ou même les carburants synthétiques.

Bien entendu, avec un tel système « clé-en-main », Horse Powertrain espère convaincre quelques constructeurs d’acquérir sa solution conçue pour être placée sur le train avant d’un VÉ. Le groupe motopropulseur se fixe directement au châssis, et l’architecture électrique reste en grande partie inchangée. Il faut toutefois prévoir un réservoir de carburant et un système d’échappement, mais le plus dur est accompli, lorsque le bloc moteur thermique-hybride est boulonné au véhicule.

Techniquement, le système peut fonctionner de deux façons. Soit comme prolongateur d’autonomie pour une batterie déjà en place, soit comme véritable transmission hybride, capable de mouvoir les roues avant — voire d’activer les quatre roues en conjonction avec un essieu arrière électrique. L’architecture transversale est pensée pour être la plus compacte possible, avec tous les composants nécessaires : onduleur, convertisseur DC-DC, chargeur embarqué… et même un système électrique de 800 volts, pour garantir des recharges rapides.

Reste maintenant à voir s’il y aura un engouement pour cette idée inusitée, car Horse Powertrain compte la mettre en production à compter de 2028.