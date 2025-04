Quels sont les VUS hybrides rechargeables éligibles à la subvention gouvernementale de 2000$?

Les véhicules 100% électriques ne sont pas les seuls à être éligibles à une subvention gouvernementale.

En effet, en vertu du programme Roulez vert du gouvernement du Québec, certains véhicules hybrides rechargeables se qualifient pour l’obtention d’une subvention de 2000$. Après avoir été suspendues, les subventions sont de retour depuis le 1er avril dernier.

Voici les 11 VUS hybrides rechargeables qui sont éligibles à la subvention gouvernementale de 2000$ au Québec.

Alfa Romeo Tonale PHEV 2025

L’Alfa Romeo Tonale PHEV 2025 est un petit VUS de luxe qui peut parcourir jusqu’à 53 kilomètres en mode tout électrique. Son moteur de 1,3 L est jumelé à un moteur électrique et à une batterie de 15,5 kWh.

Dodge Hornet 2025

Le Dodge Hornet 2025 est doté de la même technologie hybride rechargeable que le Tonale 2025. D’ailleurs, son autonomie est la même. Le Hornet 2025 se qualifie, lui aussi, pour l’obtention d’une subvention provinciale de 2000$.

Jeep Grand Cherokee 4xe 2025

En mode tout électrique, le Grand Cherokee 4xe 2025 peut parcourir jusqu’à 42 kilomètres avec une charge complète. Son moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,0 L est marié à un moteur électrique et à une batterie de 17,3 kWh. Il développe une puissance et un couple qui totalisent 375 chevaux et 470 lb-pi.

Jeep Wrangler 4xe 2025

Le Grand Cherokee 4xe n’est pas le seul VUS de Jeep à être éligible à une subvention provicinale de 2000$. En effet, les acheteurs qui choisissent une version Sport S, Willys ou Sahara du Wrangler 4xe ont également droit à la subvention.

Lexus NX 450h+ 2025

La gamme du Lexus NX comprend une multitude de variations incluant l’hybride rechargeable. Le Lexus NX 450h+ 2025 peut rouler sur une distance allant jusqu’à 60 kilomètres sans brûler d’essence.

Mazda CX-70 PHEV 2025

Le catalogue 2025 de Mazda comprend deux VUS hybrides rechargeables ayant droit à une subvention de 2000$: le CX-70 PHEV et le CX-90 PHEV. Ils sont munis d’un moteur à quatre cylindres de 2,5 L, d’un moteur électrique et d’une batterie de 17,8 kWh.

Mazda CX-90 PHEV 2025

Essentiellement, la principale différence entre un Mazda CX-70 PHEV et un CX-90 PHEV, c’est le nombre d’occupants qu’il peut accueillir. Le CX-70 PHEV peut recevoir jusqu’à cinq occupants alors que le total passe à huit occupants pour le CX-90 grâce à sa troisième rangée de sièges.

Mercedes-Benz GLC 2025

Au sein de cette liste, le Mercedes-Benz GLC 2025 se démarque par sa grande autonomie électrique. En effet, en mode électrique, il peut franchir une distance allant jusqu’à 87 kilomètres. Cette donnée est supérieure aux autres VUS hybrides rechargeables qui sont aussi éligibles à la subvention de 2000$.

Mitsubishi Outlander PHEV 2025

Le Mitsubishi a été le premier VUS à être équipé de la technologie hybride rechargeable au Canada en 2018. Le modèle de deuxième génération est désormais commercialisé et il propose une autonomie électrique de 61 kilomètres.

Toyota RAV4 Prime 2025

Munie de la même technologie hybride rechargeable que le Lexus NX 450h+ 2025, le Toyota RAV4 Prime 2025 a aussi droit à la subvention provinciale de 2000$.

Volvo XC60 Recharge 2025

Aux côtés des Lexus NX 450h+, Alfa Romeo Tonale PHEV et Mercedes-Benz GLC, le Volvo XC60 Recharge 2025 fait partie de la courte liste des VUS hybrides rechargeables de luxe à être éligibles à la subvention de 2000$. Son autonomie électrique est de 58 kilomètres.

En résumé, il faut retenir que les Alfa Romeo Tonale PHEV, Dodge Hornet, Jeep Grand Cherokee 4xe, Jeep Wrangler 4xe, Lexus NX 450h+, Mazda CX-70 PHEV, Mazda CX-90 PHEV, Mercedes-Benz GLC, Mitsubishi Outlander PHEV, Toyota RAV4 Prime et Volvo XC60 Recharge sont des VUS hybrides rechargeables qui sont éligibles à une subvention gouvernementale de 2000 $ au Québec.