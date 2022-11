Honda pourrait faire renaître le nom Prelude en tant que VE sport

Il serait apposé sur une rivale à la Toyota GR86.

Honda a présenté un concept plus tôt cette année qui pourrait faire allusion à la nouvelle Prelude.

La nouvelle Prélude sera entièrement électrique.

Si les nouvelles rumeurs sont vraies, alors Honda va bien faire les choses cette fois-ci. La Prelude était un superbe coupé sport GT haut de gamme qui a été vendu pendant un peu moins de 25 ans entre la fin des années 1970 et le début des années 2000. Faire revivre le nom et le mettre sur un nouveau véhicule électrique sportif à deux portes pour le grand public sera la meilleure façon de satisfaire les anciens admirateurs et d’en créer de nouveaux.

Cette histoire provient de Best Car et affirme essentiellement que Honda a des projets de véhicules électriques sportifs et que l’un d’entre eux s’appellerait Prelude. En avril de cette année, Honda a donné des détails sur son activité d’électrification automobile et, à la fin du briefing, ils ont dit ceci :

« La “joie de conduire” sera transmise à nos modèles, même à l’ère de l’électrification, et Honda lancera dans le monde entier deux modèles sportifs, une spécialité et un modèle phare, qui incarneront l’esprit sportif universel de Honda et ses caractéristiques distinctives. »

Il n’est pas clair si le nom Prelude, s’il est utilisé, est appliqué au modèle phare, ce qu’était la Prelude, ou au modèle spécialisé. Il est plus que probable qu’il s’agira de ce dernier, car le premier sera probablement la NSX de nouvelle génération. D’après la source, il semble évident que le nouveau Prelude s’attaquera à des modèles comme la Subaru BRZ et la Toyota GR86.

La confirmation de la « nouvelle » Honda Prelude n’est pas encore pour tout de suite et il est spéculé qu’elle n’arrivera pas avant 2028.