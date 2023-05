Honda of Canada Mfg. produit son 10 millionième véhicule

Le premier véhicule construit par HCM a été l’Accord en 1986.

Actuellement, l’entreprise assemble la Civic et le CR-V.

Honda of Canada Mfg. (HCM) a franchi une étape importante aujourd’hui en célébrant la production de son 10 millionième véhicule au Canada. Le véhicule historique, un Honda CR-V Touring Hybride 2023, est sorti des chaînes de production d’Alliston, en Ontario, marquant une réalisation remarquable dans l’histoire de la fabrication automobile au pays.

Honda est entré dans l’histoire en 1986 en devenant le premier constructeur automobile japonais à établir une usine de production au Canada. Depuis, HCM a été le lieu de naissance de modèles Honda emblématiques tels que l’Accord, l’Odyssey, le Pilot, le Ridgeline et les véhicules Acura EL, CSX et ZDX. Les trois usines de HCM sont actuellement spécialisées dans la production de Honda CR-V, de Civics et de moteurs à quatre cylindres.

Au fil des ans, HCM a obtenu de nombreuses désignations prestigieuses, consolidant sa position en tant qu’usine de fabrication de premier plan. En 2015, l’usine a été nommée usine principale mondiale pour la Honda Civic, et actuellement, elle détient la même désignation pour le tout nouveau Honda CR-V de 6e génération, qui sera produit en 2023.

« Cette réalisation témoigne du travail acharné, de l’engagement et du dévouement de générations d’associés de HCM. Je tiens à les remercier et à les féliciter pour cette étape historique », a déclaré Jean Marc Leclerc, président et chef de la direction de Honda Canada. « Depuis 1986, HCM est un chef de file de la fabrication et de la production automobile au Canada et l’une des installations les plus importantes de Honda à l’échelle mondiale. Elle est un pilier de l’économie et de la communauté locales depuis des décennies et le restera pour les générations à venir. »

Voici un aperçu de la chronologie de HCM :

1986 – Le premier véhicule construit à HCM, une Honda Accord, sort des chaînes de montage et entre dans l’histoire. HCM devient le premier constructeur automobile japonais à établir une usine de production au Canada.

1988 – HCM entame la fière tradition de la construction des Civic. La première Civic est un modèle à trois portes.

1989 – M. Honda visite HCM et l’usine avant d’être intronisé au Temple de la renommée de l’automobile à Détroit.

1993 – La production du modèle Civic Coupé commence avec le modèle 1993.

1998 – L’usine 2 ouvre officiellement ses portes avec la première entrée de Honda sur le marché des camionnettes – la Honda Odyssey.

2002 – HCM lance le Honda Pilot et devient le seul fournisseur mondial de ce produit.

2006 – HCM célèbre son 20e anniversaire et fabrique le quatre millionième véhicule de Honda Canada, une Civic.

2008 – L’usine de moteurs ouvre ses portes et commence à produire des moteurs à quatre cylindres.

2012 – HCM produit le six millionième véhicule et en fait don à l’hôpital local. HCM commence à construire le Honda CR-V pour le marché nord-américain.

2015 – HCM est le chef de file mondial pour la Civic de nouvelle génération.

2017 – Le CR-V est élu VUS de l’année 2018 par Motor Trend.

2018 – L’usine de moteurs produit son deux millionième moteur. L’usine HCM 2 fête ses 20 ans de production et l’usine de moteurs de ses 10 ans.

2022 – La Honda Civic est nommée Voiture nord-américaine et canadienne de l’année.

2022 – HCM est l’usine principale au niveau mondial pour la fabrication du tout nouveau CR-V 2023 et l’usine principale en Amérique du Nord pour le CR-V hybride.

2023 – HCM produit le 10 millionième véhicule Honda fabriqué au Canada, un Honda CR-V Touring Hybride 2023.

Et voici quelques faits en bref :

HCM, qui exploite deux usines de fabrication et une usine de moteurs à Alliston, en Ontario, est connue pour sa flexibilité et ses capacités de production. Les deux usines produisent actuellement les modèles Honda Civic (berline et Si) et CR-V (hybride et essence), ainsi que des moteurs à quatre cylindres. Avec une capacité annuelle de plus de 400 000 véhicules et 190 000 moteurs, HCM joue un rôle essentiel pour répondre à la demande de véhicules Honda au Canada et au-delà. Environ 100 000 Civic et CR-V construites au Canada sont vendues chaque année au Canada.