Honda lance une ligne de démonstration de batteries à l’état solide; prévoit une autonomie de 966 km pour les VE à la fin des années 2020

Les batteries à semi-conducteurs pourraient doubler l’autonomie des VE et réduire les coûts de 25 % d’ici à la fin des années 2020.

Honda commencera la production pilote dans son usine de Sakura City en janvier 2025.

La technologie devrait s’étendre au-delà des voitures, notamment aux motos et aux avions.

Honda travaille sur des batteries à l’état solide qui promettent d’éliminer définitivement l’anxiété liée à l’autonomie. Honda a officiellement communiqué les détails de sa nouvelle ligne de production de batteries de démonstration sur son site de R&D de Sakura City, au Japon. Le constructeur automobile a investi 43 milliards de yens (environ 277 millions de $) dans cette installation, qui commencera la production pilote en janvier 2025.

Honda affirme que sa technologie de batterie à semi-conducteurs pourrait doubler l’autonomie de ses véhicules électriques d’ici la fin des années 2020 par rapport aux batteries lithium-ion actuelles. Les nouvelles batteries devraient également permettre de réduire la taille de 50 %, le poids de 35 % et les coûts de 25 %, rendant ainsi les véhicules électriques (VE) plus accessibles et éliminant certains des principaux obstacles à l’adoption généralisée des VE.

Vue d’ensemble de l’installation et processus de production

La ligne de démonstration s’étend sur environ 27 400 mètres carrés (295 000 pieds carrés) et intègre des processus conçus pour reproduire la production de masse à grande échelle. Il s’agit notamment de peser et de mélanger les matériaux des électrodes, de presser au rouleau les couches d’électrolyte solide et d’assembler les modules de batterie. En adoptant une technique de pressage au rouleau propre aux batteries à l’état solide, Honda espère améliorer la densité énergétique et accroître l’efficacité de la production tout en réduisant considérablement le temps de production et la consommation d’énergie.

Les ingénieurs de Honda s’efforcent également de minimiser les coûts d’exploitation, y compris la consommation d’énergie, grâce à des contrôles de production avancés qui optimisent l’environnement à faible point de rosée de l’installation. Les processus rationalisés devraient améliorer la productivité et réduire les dépenses indirectes de fabrication, aidant ainsi le constructeur automobile à réaliser des économies d’échelle.

Avantages technologiques et applications plus larges

Les batteries à l’état solide sont considérées comme un « changement de donne » pour la technologie des véhicules électriques en raison de leur densité énergétique plus élevée, de leur meilleure résistance à la chaleur et de leur capacité à répondre aux principales préoccupations des consommateurs, telles que l’autonomie, le temps de charge et le coût. Keiji Otsu, responsable de la recherche et du développement chez Honda, a expliqué que les nouvelles batteries pourraient permettre aux véhicules d’atteindre une autonomie de 966 km d’ici la fin de la décennie.

Au-delà des automobiles, Honda prévoit de déployer les batteries dans une gamme variée de produits de mobilité, y compris les motos et les avions. L’entreprise s’est également montrée ouverte à la vente de ses batteries à d’autres constructeurs automobiles.

Objectifs d’électrification à long terme de Honda

Honda poursuit des objectifs ambitieux en matière d’électrification. D’ici à 2040, les véhicules électriques à batterie et à pile à combustible devraient représenter 100 % de ses ventes mondiales. Les batteries à semi-conducteurs sont la pierre angulaire de cette stratégie, car l’entreprise s’efforce d’atteindre la neutralité carbone pour ses produits et ses activités d’ici 2050.

Le constructeur automobile prévoit de produire plus de 2 millions de véhicules électriques par an d’ici 2030, les véhicules à batterie et à pile à combustible représentant 40 % de ses ventes totales au cours des cinq prochaines années. L’expertise éprouvée de Honda en matière de fabrication de nouvelles technologies, combinée à ses partenariats, tels que l’alliance récente avec Nissan, lui permet de mettre efficacement sur le marché des batteries à l’état solide.

M. Otsu a souligné que ces innovations ne représentent pas seulement une avancée technologique, mais une transformation plus large pour Honda : « Remplaçant les moteurs qui ont été à l’origine des progrès dans le passé, les batteries sont désormais le facteur clé de l’électrification. L’exploitation de cette ligne de démonstration marque une étape importante dans la réalisation de nos objectifs et l’apport d’une nouvelle valeur ajoutée à nos clients. »

Honda prévoit de finaliser les spécifications de la batterie et de vérifier les technologies de production au cours des prochaines années. La production de masse est prévue pour la seconde moitié des années 2020.