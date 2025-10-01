Honda dévoilera un concept de petit VUS électrique au Salon de la mobilité de Tokyo plus tard ce mois-ci

Ce nouveau modèle sera le troisième de la prochaine famille de VÉ 0 Series de la marque.

Honda présentera également un nouveau mini-VÉ qui pourrait s’inspirer du concept Super EV dévoilé cet été.

Le Salon de la mobilité de Tokyo 2025 se déroulera du 31 octobre au 9 novembre.

Personne en Amérique du Nord ne sera surpris d’apprendre que Honda est en retard dans la course au VÉ, n’offrant que le Prologue, développé et fabriqué par GM, aux acheteurs à la recherche d’une voiture électrique.

De plus, l’entreprise a récemment abandonné l’Acura ZDX, une version plus haut de gamme du Prologue, et a annoncé une réduction de 30 % de ses investissements dans les VÉ, qui atteindront désormais 7 milliards de yens (66,4 milliards de $ CA). Les fonds ainsi libérés seront utilisés pour poursuivre le développement des véhicules hybrides de l’entreprise, l’aidant à atteindre son nouvel objectif d’introduire 13 nouveaux modèles hybrides entre 2027 et 2030.

Néanmoins, Honda travaille toujours sur sa première génération de VÉ entièrement développée à l’interne pour le marché mondial, baptisée 0 Series. Dévoilée avec les concepts 0 Series Saloon et SUV au CES de Las Vegas en janvier dernier, cette nouvelle famille de modèles électriques devrait atteindre les clients nord-américains en premier, à partir de l’année prochaine.

En prévision du Salon de la mobilité de Tokyo, qui se tiendra dans la capitale japonaise du 31 octobre au 9 novembre, Honda a donné un avant-goût d’un troisième membre de sa future gamme de VÉ.

En effet, une photo du kiosque de la marque au futur salon de Tokyo montre au moins huit véhicules dissimulés sous des draps noirs. Si les silhouettes distinctives des concepts 0 Series Saloon et SUV sont reconnaissables, elles sont rejointes par un nouveau VUS plus court et plus bas, doté d’une ligne de toit incurvée.

Ce VÉ Honda, encore sans nom, devrait être plus abordable que le VUS plutôt imposant déjà dévoilé, permettant à un plus grand nombre de conducteurs de prendre le volant d’une Honda électrique dans les prochaines années.

Aux côtés des trois modèles 0 Series, Honda présentera également un petit prototype électrique qui pourrait être basé sur le concept Super EV, dévoilé au Goodwood Festival of Speed en juillet.

Apparemment en phase de test au Royaume-Uni, cette petite boîte sportive sur roues est probablement le successeur de la Honda e au style rétro, vendue en Europe et en Asie de 2019 à 2023.

Comme son prédécesseur, la version de production du concept Super EV ne sera certainement pas commercialisée en Amérique du Nord, étant trop petite pour les goûts et les réglementations locales.

Malgré sa réticence initiale envers l’électrification, Honda vise maintenant à faire des véhicules électriques un pilier de ses activités d’ici la fin de la décennie, aidé en grande partie par les futurs modèles 0 Series.

Source : Autocar