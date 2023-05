Honda dévoile le e:Ny1 100% électrique : Une nouvelle étape dans l’évolution électrique

Le e:Ny1 est doté d’une batterie de grande capacité offrant une autonomie de 412 km et des capacités de recharge rapide.

Ce véhicule introduit un nouveau langage de conception pour la gamme de véhicules électriques de Honda.

Honda a présenté son dernier véhicule tout électrique, le e:Ny1, un VUS compact qui allie la dynamique propre à Honda, une conduite réactive et un confort de conduite exceptionnel. Ce véhicule innovant marque une étape importante dans le parcours de Honda vers la réalisation de ses ambitions électriques.

La plateforme e:Ny1 de Honda est dotée d’un groupe motopropulseur, d’un moteur électrique et d’une boîte de vitesses intégrés, très performants et légers, qui génèrent une puissance maximale de 150 kW et un couple de 229 lb-pi. Elle comprend une batterie lithium-ion haute capacité d’une autonomie de 412 km et une capacité de charge rapide en courant continu, permettant de passer de 10 à 80 % en 45 minutes. Le nouveau châssis du modèle, développé spécifiquement pour les véhicules électriques, et l’utilisation d’acier à haute résistance dans 47 % de la carrosserie, garantissent une meilleure rigidité à la torsion, ce qui contribue aux performances dynamiques et au confort exceptionnel du e:Ny1.

De plus, le e:Ny1 est construit sur la nouvelle architecture e:N F, une plate-forme à moteur avant avec une carrosserie à haute rigidité, un centre de gravité bas et une aérodynamique optimisée sous le plancher pour une conduite agréable et confiante. Le nouveau châssis du véhicule, spécialement conçu pour les véhicules électriques et dont 47 % de la carrosserie est en acier à haute résistance, améliore la rigidité à la torsion. Associées à la nouvelle plate-forme et au nouveau groupe motopropulseur, ces caractéristiques garantissent des performances dynamiques, un confort exceptionnel et le raffinement du dernier véhicule électrique de Honda.

Outre ses performances, le e:Ny1 représente également un nouveau langage de conception pour la gamme de véhicules électriques (EV) de Honda. Cette nouvelle esthétique se caractérise par un badge et des détails blancs, ce qui lui confère un caractère audacieux et distinctif sur les routes. De plus, une nouvelle représentation textuelle de la marque Honda orne l’arrière du véhicule, signifiant ainsi l’engagement de la marque pour son avenir électrique.

« Le e:Ny1 est la suite logique de notre parcours d’électrification en Europe », a déclaré Tom Gardner, Senior Vice President de Honda Motor Europe Ltd. « Notre philosophie de développement associe une technologie intelligente, centrée sur le client, à un design magnifique et à une dynamique agréable à conduire. Ce dernier VUS illustre l’engagement de Honda en faveur de l’électrification et constitue la dernière étape de son parcours dans ce domaine. »