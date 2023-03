Honda a préfiguré deux futurs VÉ pour la Chine

Les deux modèles semblent être des VUS coupés avec des parties avant modifiés.

Ces VÉ feront partie de la famille des véhicules e: N Series.

Le lancement officiel aura lieu au salon de l’auto de Shanghai le 18 avril.

Honda a publié une image qui montre la silhouette de deux nouveaux modèles qui seront entièrement dévoilés au salon automobile de Shanghai dans un peu moins d’un mois.

Ces deux véhicules feront partie de la famille e : N Series que le constructeur commercialise déjà en Chine.

Cette division exclusivement électrique a été annoncée en 2021 et deux modèles sont actuellement sur le marché, tandis que huit autres devraient arriver dans les années à venir.

Honda n’étant pas encore prêt à lancer ses propres véhicules électriques à grande échelle, ces deux modèles, le e:NS1 et le e:NP1, ont été développés en partenariat avec Dongfeng et GAC respectivement.

Malgré cette différence d’origine, les deux modèles partagent un design presque identique, un détail qui pourrait également caractériser les deux futurs VÉ.

En effet, l’image montre deux VUS de type coupé qui semblent presque identiques, les différences les plus importantes devant se situer au niveau de la face avant.

Bien que les détails techniques n’aient pas été révélés, il ne serait pas surprenant que ces nouveaux venus utilisent des mécaniques similaires à celles des modèles existants de la série e : N.

À première vue, ces nouveaux véhicules semblent légèrement plus grands que les e : NS1 et e : NP1, ce qui pourrait en faire les e : NS2 et e : NP2.

Honda a également annoncé en avant-première d’autres modèles qui rejoindront sa gamme e : N Series, à savoir un coupé, un autre VUS et un modèle GT plus sportif.

Si la Chine est le principal marché pour tous ces véhicules, le constructeur n’exclut pas la possibilité d’exporter certains d’entre eux vers d’autres marchés mondiaux.

Tous les détails concernant ces modèles seront dévoilés lors de l’ouverture du salon automobile de Shanghai, le 18 avril.

