Amazon Autos ajoute Hyundai à son panier aux États-Unis

Hyundai devient le premier constructeur automobile à vendre des véhicules par l’intermédiaire d’Amazon Autos, en proposant la commande en ligne et le retrait en concession.

Les véhicules Hyundai sont désormais disponibles à l’achat en ligne via Amazon Autos dans 54 marchés américains.

Les clients peuvent parcourir, financer et commander des véhicules en ligne, et les récupérer chez les concessionnaires participants.

Hyundai soutient le lancement avec une campagne marketing nationale mettant en avant la simplicité et la commodité.

Hyundai est le premier constructeur automobile à proposer ses véhicules en vente directe sur Amazon Autos, permettant aux clients de parcourir, financer et commander de nouveaux modèles auprès des concessionnaires participants. Les acheteurs peuvent planifier l’enlèvement chez leur concessionnaire local après avoir effectué la transaction en ligne.

La plateforme Amazon Autos est initialement disponible sur 54 marchés américains, représentant 71 % du volume des ventes de Hyundai. Hyundai prévoit d’étendre le service tout au long de l’année à d’autres régions, concessionnaires et fonctionnalités.

José Muñoz, président et directeur général de Hyundai Motor Company, a déclaré que ce partenariat soulignait l’importance accordée par Hyundai à l’amélioration de l’expérience d’achat d’une voiture. Il a décrit cette collaboration comme une étape vers la modernisation de la distribution automobile et la fourniture aux clients d’une expérience d’achat transparente et fiable.



Hyundai a lancé une campagne nationale de marketing pour démontrer qu’il est facile d’ajouter un véhicule Hyundai à un panier Amazon. La campagne comprend des publicités télévisées, numériques et sur les médias sociaux, avec des placements pendant les retransmissions de football et de basket-ball professionnels, ainsi que sur Amazon Prime Video.

L’un des points forts de la campagne est une publicité qui se déroule dans un centre d’approvisionnement d’Amazon, où les marchandises traditionnelles d’Amazon cèdent la place à la révélation du Hyundai Santa Fe 2025 dans une boîte d’expédition d’Amazon.

L’effort de marketing de Hyundai comprend une mini-campagne intitulée « In the Time it Takes » (dans le temps qu’il faut), de la mi-janvier au mois de mars. Les publicités comparent la facilité d’achat d’une Hyundai en ligne à la vie de tous les jours.