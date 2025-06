Hausse des prix liée aux tarifs douaniers prévue en juin, mais moins importante que prévu, selon J.D. Power

Les prix de transaction des véhicules neufs devraient augmenter au Canada en raison de l’évolution du contexte tarifaire.

Les prix des véhicules au Canada grimperont d’environ 2 000 $ alors que les modèles américains touchés par les tarifs remplaceront les stocks exempts de droits.

Les camionnettes et VUS fabriqués aux États-Unis seront les plus touchés en raison de leur exposition aux tarifs transfrontaliers.

Les constructeurs privilégieront probablement une réduction des incitatifs plutôt qu’une hausse des prix de détail pour compenser les coûts.

Les prix de transaction des véhicules neufs au Canada devraient augmenter en juin, alors que les constructeurs amorcent la vente de modèles désormais assujettis aux nouveaux tarifs douaniers imposés à la frontière canadienne.

Cette hausse survient alors que les stocks de véhicules construits aux États-Unis avant l’entrée en vigueur des tarifs sont pratiquement épuisés. J.D. Power et d’autres analystes avaient auparavant estimé que le prix moyen pourrait grimper jusqu’à 6 000 $ par véhicule. Cette prévision a maintenant été révisée à environ 2 000 $, soit une augmentation d’environ 4 %, en raison d’ajustements dans la structure des tarifs.

Cette hausse ferait passer le prix moyen de transaction au Canada à environ 51 000 $, comparativement à 49 000 $ actuellement. Robert Karwel, analyste chez J.D. Power, souligne toutefois qu’il s’agit d’un scénario pessimiste dans lequel l’ensemble des coûts liés aux tarifs serait refilé aux consommateurs. Il précise que les constructeurs absorberont vraisemblablement une partie des hausses pour maintenir les objectifs de vente et de production.

L’ampleur des hausses variera selon les marques et les segments. Les véhicules les plus touchés seront les camionnettes ainsi que les VUS intermédiaires et pleine grandeur, dont bon nombre sont assemblés aux États-Unis. Selon DesRosiers Automotive Consultants, 41 % des véhicules vendus au Canada au premier trimestre provenaient des usines américaines.

Pour compenser l’impact des tarifs, les constructeurs devraient réduire les incitatifs à l’achat plutôt que d’augmenter les prix affichés. Karwel indique que la valeur combinée des incitatifs monétaires et non monétaires offerts actuellement avoisine les 5 000 $ par véhicule, ce qui laisse une marge de manœuvre pour ajuster les rabais sans trop perturber le marché.

La structure tarifaire demeure incertaine. Le Canada a indiqué qu’il retirerait ses contre-mesures si les États-Unis lèvent les leurs, mais l’administration américaine n’a pris aucun engagement en ce sens. Des contestations juridiques devant les tribunaux américains fragilisent le cadre tarifaire, bien que cela n’ait pas encore eu d’effet sur les mesures touchant le secteur automobile.

Les impacts sur les ventes liés aux tarifs devraient commencer à se faire sentir dès ce mois-ci, à mesure que les stocks pré-tarif s’épuisent. Les résultats estivaux et automnaux permettront aussi de mieux cerner les effets à plus long terme de ces mesures.