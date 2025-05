Ford augmente les prix des modèles assemblés au Mexique en raison des nouveaux tarifs américains

Les hausses touchent les Ford Maverick, Bronco Sport et Mustang Mach-E produits au Mexique

• Ford a augmenté les prix américains de trois modèles fabriqués au Mexique jusqu’à 2 000 $ US.

• Le Maverick, une camionnette abordable et très populaire, fait partie des véhicules visés.

• Ford prévoit des coûts liés aux tarifs de 2,5 milliards $ US en 2025, mais veut en atténuer 1 milliard.

Ford a augmenté les prix de trois de ses véhicules assemblés au Mexique après l’imposition de nouveaux tarifs douaniers sur les véhicules importés aux États-Unis. Les hausses, en vigueur depuis le 2 mai, concernent le VUS électrique Mustang Mach-E, la camionnette Maverick et le VUS compact Bronco Sport. Selon un avis transmis aux concessionnaires, certains modèles pourraient voir leur prix augmenter jusqu’à 2 000 $ US.

Ces ajustements s’appliquent aux véhicules produits après le 2 mai, dont l’arrivée chez les concessionnaires américains est prévue d’ici la fin juin. Un porte-parole de Ford a précisé que ces hausses reflètent des ajustements de prix « habituels » à mi-année, combinés aux effets des nouveaux tarifs, et que la totalité de ces coûts n’a pas été transférée aux consommateurs.

Cette mauvaise nouvelle pour les acheteurs survient alors que l’industrie automobile tente de s’adapter à un contexte commercial changeant. Les nouveaux tarifs imposés par le président américain Donald Trump bouleversent le secteur, forçant plusieurs constructeurs à revoir leurs plans de production et à suspendre certaines prévisions. Bien que certains composants fabriqués aux États-Unis soient exemptés, un tarif de 25 % demeure sur environ 8 millions de véhicules importés chaque année aux États-Unis.

Ford a indiqué plus tôt cette semaine que ces mesures pourraient représenter des coûts additionnels de 2,5 milliards $ US en 2025, mais prévoit en atténuer environ 1 milliard. De son côté, General Motors estime que les tarifs lui coûteront entre 4 et 5 milliards $ US, mais s’attend à compenser environ 30 % de cet impact.

Fait étonnant, Ford est relativement protégé contre les pleins effets des tarifs en raison de la forte proportion de sa production située aux États-Unis. C’est toutefois le premier constructeur à annoncer officiellement des hausses de prix. Selon une analyse de Barclays, Ford assemble 79 % des véhicules qu’il vend aux États-Unis sur le sol américain, contre seulement 53 % pour GM.

Cela dit, la dépendance de Ford à l’égard de la production mexicaine pour le Maverick — un modèle abordable à fort volume — le rend plus vulnérable à la pression tarifaire. L’entreprise est également soumise à des droits de douane sur certains produits importés de Chine, bien qu’elle n’ait pas révélé l’ampleur de l’impact financier.

Actuellement, le prix de départ d’un Maverick XL hybride à traction est de 28 145 $ US. Avec une hausse prévue avoisinant les 2 000 $, combinant les tarifs et les ajustements habituels, ce modèle pourrait bientôt coûter près de 30 000 $ US. C’est une forte montée comparée au prix de départ de 19 995 $ US pour le même véhicule en 2022.

Pendant ce temps, le Maverick XL sans tarif douanier, importé du Mexique vers le Canada, demeure affiché à 34 500 CAD, ce qui équivaut à moins de 25 000 $ US.