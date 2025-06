Hankook dévoile le pneu iON HT pour camionnettes et VUS électriques légers

Le nouveau iON HT élargit la gamme EV de Hankook avec des caractéristiques pensées pour les camions et VUS électriques.

Le iON HT de Hankook est un pneu tout terrain pour autoroute conçu pour les camionnettes électriques légères et les VUS.

Il offre une faible résistance au roulement, un support de charge XL et une garantie d’usure de 128 700 km.

Le pneu sera offert dès août, dans des formats de 18 à 22 pouces pour applications électriques.

Hankook Tire a présenté le iON HT, son premier pneu tout terrain pour autoroute spécialement conçu pour les camionnettes électriques légères et les VUS pleine grandeur. Il s’ajoute à la sous-marque iON, dédiée aux pneus développés pour les véhicules électriques lourds et à couple élevé.

Le iON HT a été conçu pour répondre aux besoins particuliers des camions et VUS électriques, avec une désignation de charge XL afin de supporter le poids supplémentaire des batteries et les charges régulières. Il propose une ultra-faible résistance au roulement pour aider à maximiser l’autonomie, ainsi qu’une garantie limitée d’usure de 128 700 km (80 000 milles).

Ce pneu intègre plusieurs technologies destinées à optimiser les performances sur les véhicules électriques. Les composés Roll Lite et la technologie Opti Cure contribuent à réduire la friction interne et à optimiser la température de vulcanisation, ce qui diminue la résistance au roulement et améliore l’efficacité énergétique. Hankook utilise également le composé ProDurable et la technologie Opti Tread pour répartir la pression de la route de façon uniforme, ce qui prolonge la durée de vie de la bande de roulement.

Pour la traction et la robustesse, le iON HT mise sur des lamelles en 3D embossées et des rainures d’épaulement évasées qui aident à évacuer l’eau, ainsi qu’un design agressif des blocs d’épaulement et une construction iON Clad qui protège contre les impacts extérieurs.

Le iON HT vient enrichir la gamme spécialisée EV iON de Hankook, qui comprend déjà des pneus toutes saisons, été et hiver. Nous testons d’ailleurs présentement un ensemble de pneus iON evo AS SUV sur un tout nouveau Kia EV9 2025 et devrions bientôt vous faire part de nos impressions. Jusqu’ici, tout se passe très bien.

Le pneu iON HT sera offert à compter d’août dans cinq dimensions initiales, de 18 à 22 pouces. Il affichera des cotes UTQG de 900/A/A et des indices de vitesse T ou H.