Google Built-in prend le volant dans le Honda Prologue 2024

La Honda Prologue 2024, dotée de Google intégré et d’Apple CarPlay sans fil, fera ses débuts au début de l’année 2024.

L’habitacle riche en technologie du Prologue comprend des cartes Google optimisées et des mises à jour logicielles OTA (Over the Air).

Honda se prépare à lancer le tout nouveau Prologue 2024, le premier véhicule électrique en volume du constructeur. Attendu sur le marché début 2024, ce VUS entièrement électrique promet d’offrir aux clients une multitude de services et de fonctionnalités numériques de pointe, notamment l’intégration sans fil de Google et la compatibilité avec Apple CarPlay et Android Auto, tous deux sans fil.

L’une des caractéristiques marquantes de la Honda Prologue 2024 est son intégration avec Google built-in, ce qui en fait le premier VUS Honda à adopter cette technologie. Cette fonctionnalité, initialement introduite sur la Honda Accord Touring hybride 2023, est de série sur toutes les versions du Prologue. Grâce à l’intégration de Google, les propriétaires auront accès à des applications telles que Google Assistant, Google Maps et d’autres disponibles sur Google Play, offrant ainsi des services numériques transparents en déplacement.

Raj Manakkal, vice-président adjoint du développement des services numériques pour American Honda Motor Co, Inc, a souligné l’importance des collaborations technologiques de Honda avec Google et Apple. Il a souligné l’engagement de l’entreprise à fournir aux clients leur choix de services numériques intuitifs et accessibles, qui amélioreront l’expérience de possession du Prologue.

En outre, la Honda Prologue 2024 sera équipée d’une variété d’autres technologies intuitives. Il s’agit notamment d’un écran d’instrumentation numérique du conducteur de 11 pouces, d’un grand écran tactile central de 11,3 pouces avec compatibilité sans fil Apple CarPlay et Android Auto, et du premier chargeur de téléphone intelligent sans fil de type poche de Honda. Un affichage tête haute de 7×3 pouces et un système audio premium Bose à 12 haut-parleurs seront également disponibles en option.

En ce qui concerne la planification des trajets, Google Maps est amélioré pour fournir aux propriétaires de VE un itinéraire optimisé pour la recharge et pour localiser les stations de recharge le long du chemin. Il peut estimer le temps de charge nécessaire pour atteindre la destination et lancer le préconditionnement de la batterie lorsque l’on se dirige vers une station de charge rapide DC, ce qui permet de réduire efficacement les temps de charge rapide.

En outre, le Prologue bénéficiera de mises à jour logicielles OTA (Over the Air) rapides et sécurisées pour les principaux modules informatiques du véhicule, ce qui permettra d’améliorer continuellement ses fonctionnalités et ses capacités. Honda commencera les préventes de la Prologue cet automne, et la commercialisation du VUS est prévue pour l’hiver 2024.