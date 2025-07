Goodyear lance son pneu le plus durable au Canada avec l’Assurance MaxLife 2

Le nouveau pneu toutes saisons de Goodyear offre une durée de vie prolongée et une vaste gamme de dimensions pour les conducteurs canadiens.

L’Assurance MaxLife 2 de Goodyear propose une garantie limitée de 140 000 km sur la durée de vie de la bande de roulement, offerte pour 58 dimensions de pneus.

Parmi ses caractéristiques : la technologie exclusive TredLife, un indicateur d’usure intégré et une traction améliorée par toutes les saisons.

Le pneu est maintenant offert partout au Canada et aux États-Unis chez les concessionnaires Goodyear et en ligne.

Goodyear a dévoilé l’Assurance MaxLife 2, son pneu toutes saisons le plus durable à ce jour, maintenant disponible pour commande et livraison aux États-Unis et au Canada. Ce pneu est couvert par une garantie limitée sur la durée de vie de la bande de roulement de 140 000 kilomètres.

L’Assurance MaxLife 2 intègre la technologie exclusive TredLife de Goodyear, composée d’un mélange de gomme supérieur et d’un nouveau dessin de bande de roulement conçu pour prolonger la longévité du pneu tout en maintenant ses performances dans le temps. Il est aussi muni de quatre profondes rainures et de lamelles en zigzag pour améliorer l’adhérence sur chaussée mouillée ou sèche. Un indicateur d’usure intégré permet aux conducteurs de suivre facilement la profondeur restante de la bande de roulement.

Conçu pour s’adapter à une vaste gamme de véhicules, le pneu est offert en 58 dimensions différentes, couvrant les berlines, hybrides, multisegments et VUS de luxe. Les modèles compatibles incluent notamment les BMW X5, Mercedes GLE, Toyota Camry, Honda Accord, Ford Explorer et Toyota RAV4. La gamme comprend également des versions avec cotes de vitesse W et des options XL pour les charges plus élevées.

Selon Goodyear, le développement de ce pneu répond aux attentes des consommateurs en matière de durabilité accrue et de performance constante dans les conditions de conduite quotidiennes. L’Assurance MaxLife 2 est positionné comme un produit haut de gamme pour les conducteurs à la recherche de confort et de valeur à long terme, quelle que soit la saison.

Le pneu est désormais distribué à travers le réseau de concessionnaires Goodyear ainsi que sur les plateformes en ligne, tant aux États-Unis qu’au Canada.