GM suspend la production des Cadillac Lyriq et Vistiq avant la fin des crédits d’impôt fédéraux américains pour VÉ

La production des Lyriq et Vistiq sera suspendue en décembre, tout comme l’ensemble de l’usine de Spring Hill.

Lorsque l’usine redémarrera, elle ne fonctionnera qu’avec une seule équipe pendant au moins les cinq premiers mois de 2026.

Le crédit d’impôt fédéral américain de 7 500 dollars pour les véhicules électriques expirera le 30 septembre.

Quelques jours seulement après avoir annoncé la suspension de la production du GMC Hummer EV et du Cadillac Escalade IQ, General Motors a informé ses employés qu’il allait également arrêter temporairement la production des Cadillac Lyriq et Vistiq en décembre.

Ces deux annonces sont liées à la fin prochaine du crédit d’impôt fédéral américain de 7 500 dollars pour les véhicules électriques, qui doit expirer le 30 septembre.

Selon le président de GM Amérique du Nord, Duncan Aldred, la société s’attend à une baisse des ventes de véhicules électriques au cours du prochain trimestre et estime qu’il faudra plusieurs mois pour que le marché se normalise. Par conséquent, le constructeur automobile va temporairement mettre ses usines à l’arrêt et réduire les équipes afin d’éviter de surproduire des modèles qui pourraient rester plus longtemps que d’habitude chez les concessionnaires au cours des prochains mois.

C’est pourquoi l’usine de Spring Hill, dans le Tennessee, où sont fabriqués les modèles électriques Cadillac Lyriq et Vistiq, ainsi que les modèles à essence XT5 et XT6, sera mise à l’arrêt pendant le mois de décembre, en plus d’une semaine en octobre et d’une semaine en novembre.

Comme le Cadillac XT6 doit être retiré du marché à la fin de l’année, cela a probablement devancé sa retraite de quelques semaines.

Dans le cas des Lyriq et Vistiq, cette pause n’est que temporaire, mais des sources ont déclaré à Automotive News que l’usine rouvrira en janvier avec un seul quart de travail au lieu de deux, ce qui réduira considérablement le rythme de production pendant au moins les cinq premiers mois de 2026.

Les travailleurs concernés seraient temporairement licenciés.

Reuters a également rapporté que GM repousse indéfiniment le début d’un deuxième quart pour l’usine d’assemblage de Fairfax à Kansas City, dans le Kansas, qui commencera à produire la Chevrolet Bolt EV de nouvelle génération plus tard cette année. On ne sait pas encore comment cela pourrait affecter les projets d’ajouter l’Equinox à essence à la gamme de produits de cette usine à partir de 2027.

Alors que la demande de véhicules électriques a globalement ralenti au cours de l’année dernière, General Motors a connu un succès impressionnant avec ses véhicules électriques, en partie grâce à une large gamme de modèles diversifiés, allant des camions tout-terrain aux multisegments compacts et aux VUS de luxe à trois rangées, mais aussi grâce à des gammes de prix agressives qui font de nombreux véhicules électriques GM des produits très intéressants dans leur segment.

Cela explique pourquoi le constructeur a vendu plus de véhicules électriques au Canada que n’importe lequel de ses concurrents au cours de la première moitié de 2025, et comment il a réalisé le meilleur mois de ventes de véhicules électriques de son histoire en août, avec 21 000 véhicules électriques Chevrolet, Cadillac et GMC trouvant preneur.

Le mois de septembre devrait également être favorable aux ventes de véhicules électriques, les clients américains se précipitant pour acheter afin de bénéficier du crédit d’impôt, qui était en vigueur depuis environ 15 ans avant d’être supprimé par l’administration Trump.

Il sera intéressant de voir comment le marché américain réagira à la fin de ces incitatifs, tant en termes de demande que de prix.

Source : Automotive News