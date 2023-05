GM prévoit une nouvelle usine de pièces pour VE sur le site de l’ancienne arène des Pistons

La nouvelle usine servira à l’assemblage du Silverado EV

Elle devrait créer 1 000 emplois dans la région

GM prévoit de construire une nouvelle usine de pièces détachées pour véhicules électriques à Détroit. L’usine, d’une valeur de 200 millions de dollars, créerait 1 000 nouveaux emplois et contribuerait à l’assemblage du Chevrolet Silverado EV ainsi que d’autres véhicules électriques à venir.

L’usine serait construite pour desservir l’usine d’assemblage d’Orion Township, selon Automotive News. Cette usine abrite actuellement la Chevrolet Bolt EV, un modèle dont GM a annoncé la disparition afin que la Silverado EV puisse être construite à la place.

« General Motors a identifié l’ancien site du Palace of Auburn Hills comme un emplacement potentiel pour un parc de fournisseurs destiné à soutenir son usine d’assemblage d’Orion, qui sera agrandie pour produire des camionnettes électriques », a déclaré GM à AN dans un communiqué. « L’entreprise est encore en train de déterminer l’étendue des travaux et les fournisseurs qui auront des activités de soutien à l’usine.

Le site de 87 acres est l’ancien siège de l’équipe NBA des Pistons de Détroit. L’arène a été ouverte en 1988 et a fermé ses portes en 2020. Il a été démoli en 2020.

L’usine compterait environ 350 travailleurs par équipe, avec des plans pour deux équipes. Le site comprendrait un million de mètres carrés d’espace d’assemblage de pièces de véhicules électriques et 50 000 mètres carrés d’espace de bureaux. La commission d’urbanisme de la ville d’Auburn Hills examinera le nouveau site proposé la semaine prochaine, rapporte AN.

En cas d’approbation, la construction commencerait en juillet et se terminerait en novembre 2024.