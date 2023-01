GM pourrait développer un compétiteur au Ford Maverick

Le manufacturier évalue présentement le Maverick dans une série de tests.

Il s’agit d’une pratique commune dans l’industrie automobile.

Aucuns plans n’ont encore été annoncés pour un futur pickup compact de GM.

General Motors serait en train d’évaluer le Ford Maverick aux États-Unis, selon les informations données à GM Authority.

Cela pourrait signifier que le constructeur automobile travaille sur un petit pick-up qui pourrait affronter le Maverick, qui n’a actuellement pas beaucoup de concurrence, notamment en termes de prix.

L’analyse comparative est une pratique courante dans laquelle les constructeurs automobiles étudient et testent les véhicules de sociétés concurrentes afin d’évaluer leurs performances, leur conduite, leur maniabilité, leur convivialité et leur efficacité.

Cela aide ensuite les entreprises à décider de la mise au point des principaux systèmes tels que les groupes motopropulseurs et les suspensions avant le lancement d’un nouveau modèle.

Puisqu’il n’y a actuellement aucun projet connu pour un pick-up compact à placer sous le Chevrolet Colorado et le GMC Canyon dans la gamme GM, ceci pourrait être le premier indice d’un nouveau modèle potentiel.

À l’heure actuelle, le Ford Maverick est l’un des plus petits pick-up du marché et il est également beaucoup plus abordable que tout autre véhicule de sa catégorie.

En outre, le groupe motopropulseur de série du Maverick est le seul système hybride qui peut propulser un pick-up compact.

General Motors et Ford ayant toujours été des concurrents directs, il ne serait pas surprenant d’entendre qu’un compétiteur du Maverick de marque Chevrolet ou GMC est en route, mais rien n’a encore été confirmé.

Si un tel modèle arrive dans les années à venir, il sera intéressant de voir si General Motors décide de suivre Ford en proposant une version hybride ou si elle décide d’opter pour le tout électrique, faisant de ce camion un homologue plus petit des Silverado EV et Sierra EV à venir.

Source: GM Authority