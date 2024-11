GM met fin à la production de la Cadillac XT4 et réoriente son usine de Fairfax vers les véhicules électriques

GM mettra fin à la production de la Cadillac XT4 en janvier, pour se concentrer sur la production de véhicules électriques.

L’usine de Fairfax, au Kansas, sera réaménagée grâce à un investissement de 390 millions $, produira la Bolt EV.

Des licenciements progressifs à Fairfax précéderont la reprise de la production de véhicules électriques, prévue pour la fin de l’année 2025.

General Motors (GM) arrêtera la production de son VUS Cadillac XT4 à essence en janvier 2025, dans le cadre de son plan de transition vers les véhicules électriques. Cette décision fera passer la production de l’usine d’assemblage de GM à Fairfax (Kansas) exclusivement à des modèles électriques, la Chevrolet Bolt EV devant remplacer la XT4 dans la gamme.

GM a engagé 390 millions de dollars pour rééquiper l’usine de Fairfax, qui assemblait auparavant la berline Chevrolet Malibu et le VUS Cadillac XT4. GM avait initialement prévu de relancer la production en 2025 avec les modèles Bolt EV et XT4 assemblés sur la même ligne. Cependant, l’entreprise a modifié ses plans et seule la Bolt EV de nouvelle génération sera fabriquée à Fairfax. La production de la Bolt de la génération précédente a cessé en décembre 2023.

Le Cadillac XT4, dont les ventes ont baissé de 12 % aux États-Unis cette année pour atteindre 17 807 unités, reflète une perte d’intérêt pour le petit VUS haut de gamme, ce qui permet à GM de se concentrer sur l’électrification. La Chevrolet Malibu, dont GM arrêtera la production en novembre 2023, marque un changement similaire. La Malibu, un modèle qui a atteint des ventes mondiales de plus de 10 millions d’unités depuis son lancement en 1964, laissera la Corvette comme seule offre automobile restante de Chevrolet aux États-Unis et au Canada après la fin de la production de la Camaro à la fin de 2023.

GM a annoncé un plan de licenciements progressifs dans son usine de Fairfax pour tenir compte du changement de production. La première série de licenciements, prévue pour le 18 novembre, concernera 686 travailleurs à temps plein et mettra fin à 250 postes temporaires. Une deuxième phase, qui débutera le 12 janvier 2024, concernera 759 employés à temps plein supplémentaires. GM prévoit de rappeler ces travailleurs à temps plein à la fin de l’année 2025, lorsque la production de la Bolt EV devrait commencer.