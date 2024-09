GM, Hyundai : Une nouvelle alliance prend forme

Les deux géants de l’automobile veulent tirer parti de leurs atouts pour améliorer leur efficacité et leur compétitivité

GM et Hyundai envisagent de développer conjointement des produits, des procédés de fabrication et des technologies d’énergie propre afin d’améliorer la compétitivité de l’industrie.

La collaboration vise à réduire les coûts et à accélérer la mise à disposition de divers véhicules et technologies aux consommateurs.

Le partenariat pourrait déboucher sur des achats conjoints de matériaux pour les batteries, d’acier et de composants, ce qui améliorerait l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement.

General Motors (GM) et Hyundai Motor Company ont signé un protocole d’accord afin d’explorer les possibilités de collaboration en matière de développement de véhicules et de technologies énergétiques propres. L’accord non contraignant, annoncé le 12 septembre 2024, vise à tirer parti des atouts des deux entreprises pour améliorer l’efficacité et la compétitivité de l’industrie automobile.

Le protocole d’accord décrit plusieurs domaines clés de coopération potentielle. Il s’agit notamment du développement et de la fabrication conjoints de produits, en mettant l’accent sur le codéveloppement et la production de véhicules de tourisme et de véhicules utilitaires. Les entreprises exploreront les possibilités offertes par les moteurs à combustion interne et les technologies liées à l’énergie propre, à l’électricité et à l’hydrogène.

Un autre domaine d’intérêt est la chaîne d’approvisionnement, avec la possibilité d’achats conjoints de matières premières pour les batteries, d’acier et de composants connexes. La collaboration vise à réduire les coûts et à accélérer la mise à disposition d’une gamme plus large de véhicules et de technologies aux consommateurs.

Mary Barra, présidente-directrice générale de GM, a déclaré : « GM et Hyundai ont des forces complémentaires et des équipes talentueuses. Notre objectif est d’exploiter l’envergure et la créativité des deux entreprises pour proposer aux clients des véhicules encore plus compétitifs, plus rapidement et plus efficacement. »

Euisun Chung, président exécutif du groupe Hyundai Motor, a commenté le potentiel du partenariat en déclarant : « Ce partenariat permettra à Hyundai Motor et à GM d’évaluer les possibilités d’améliorer la compétitivité sur des marchés et des segments de véhicules clés, ainsi que de réaliser des économies de coûts et d’offrir une plus grande valeur ajoutée aux clients grâce à notre expertise combinée et à nos technologies innovantes. »

Après la signature du protocole d’accord, les deux entreprises commenceront immédiatement à évaluer les possibilités de collaboration. Les prochaines étapes consisteront à étudier des projets spécifiques et à négocier les termes d’éventuels accords contraignants.

GM et Hyundai sont tous deux des acteurs majeurs du marché automobile mondial. GM se concentre sur la technologie des véhicules électriques et les systèmes de conduite autonome, tandis que Hyundai élargit sa gamme de véhicules électriques et investit dans la technologie des piles à combustible à hydrogène.

L’industrie automobile a connu plusieurs collaborations entre grands constructeurs ces dernières années, les entreprises cherchant à partager les coûts et les risques associés au développement de nouvelles technologies et au respect de réglementations strictes en matière d’émissions.

Les entreprises n’ont pas fourni de calendrier précis quant à la conclusion d’accords contraignants ou au lancement éventuel de projets communs.