GM est en faveur de règles environnementales plus strictes pour 2030

Le constructeur a travaillé avec l’Environmental Defense Fund pour faire des recommandations à l’EPA

GM veut que les standards fédéraux obligent que 50% des ventes de chaque manufacturier soit des VÉ en 2030

La compagnie planifie que tous ses véhicules légers soient électriques en 2035, ce qui est plus rapide que ses compétiteurs majeurs

L’Agence de protection de l’environnement (EPA) est actuellement en train d’élaborer ses propositions d’exigences en matière d’émissions pour les années modèles 2027 à 2030 aux États-Unis.

Au cours de ce processus, l’agence est disposée à entendre les parties concernées, telles que les constructeurs automobiles et les groupes environnementaux, qui ont généralement des opinions opposées sur le sujet.

Cette fois, cependant, General Motors s’est associé à l’Environmental Defense Fund pour recommander à l’EPA de fixer des exigences plus strictes en matière d’émissions afin qu’au moins 50 % de tous les véhicules vendus aux États-Unis soient électriques d’ici 2030.

GM fait pression dans ce sens car il est l’un des constructeurs automobiles les plus rapides en termes de développement de véhicules électriques, avec un plan visant à introduire 30 nouveaux VÉ dans le monde d’ici 2025.

En outre, l’entreprise prévoit que tous ses véhicules légers seront alimentés à l’électricité d’ici 2035, ce qui est également l’une des règles auxquelles elle souhaite que les autres constructeurs automobiles soient soumis.

Si les propositions de GM sont adoptées par l’EPA, cela pourrait poser des problèmes aux petits constructeurs automobiles qui n’ont pas les ressources nécessaires pour faire passer la moitié de leur production à des véhicules électriques d’ici 2030 et passer au tout électrique cinq ans plus tard.

Les règles de l’EPA actuellement en vigueur exigeront que la flotte de chaque constructeur automobile ait une économie moyenne de carburant d’au moins 40 miles par gallon (5,9 L/100 km) d’ici 2026.

Les lois qui seront appliquées pour les années modèles 2027 à 2030 exigeront que les flottes soient encore plus efficaces, ce qui ne sera possible qu’avec l’ajout d’un certain nombre de véhicules électriques dans la gamme de chaque constructeur automobile et le retrait des modèles plus polluants équipés de moteurs plus grands.