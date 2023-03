General Motors pourrait utiliser Chat GPT dans ses véhicules

Cette technologie est une intelligence artificielle qui peut répondre aux questions des conducteurs.

Dans ce cas-ci, GM va modifier le système pour l’adapter à une utilisation automobile.

Les conducteurs pourraient demander des informations sur les caractéristiques de leur véhicule.

Au cours de la dernière décennie, les constructeurs automobiles se sont efforcés d’intégrer de plus en plus de technologies dans leurs véhicules afin de rester en phase avec l’évolution du marché de la consommation, et GM pense avoir trouvé un moyen de dépasser ses rivaux, du moins pour l’instant.

En effet, le constructeur automobile a déclaré qu’il cherchait des moyens d’intégrer Chat GPT dans ses véhicules dans les mois ou les années à venir.

Chat GPT est un chatbot alimenté par l’intelligence artificielle qui a été créé par OpenAI en novembre 2022.

Depuis, il a gagné plus de 100 millions d’utilisateurs, ce qui en fait l’application grand public à la croissance la plus rapide de tous les temps.

Cette technologie à des usages variés, mais General Motors s’intéresse particulièrement à sa capacité à répondre aux questions et à résoudre les problèmes.

Selon le constructeur automobile, les conducteurs et les passagers pourront poser des questions au système lorsqu’ils ne comprennent pas l’une des fonctions du véhicule, au lieu de chercher la réponse dans le manuel d’utilisation.

Dans ce cas, le système Chat GPT pourra fournir des instructions ou même diffuser une vidéo Youtube contenant la réponse, par exemple lorsqu’un conducteur demande comment changer un pneu crevé.

En outre, cette technologie pourrait permettre aux conducteurs de modifier les paramètres du véhicule par la voix et faciliter la configuration d’un ouvre-porte de garage à distance, par exemple.

GM indique également que le Chat GPT pourrait faciliter la synchronisation des horaires avec le calendrier numérique du conducteur en utilisant les services en nuage de Microsoft.

L’entreprise estime qu’il ne s’agit pas d’une simple évolution du système de commande vocale déjà utilisé dans ses véhicules, mais plutôt d’un moyen de rendre les véhicules beaucoup plus capables sur le plan technologique qu’auparavant.

Le système Chat GPT n’ayant pas été développé dès le départ pour être utilisé dans une voiture, certains aspects de son utilisation pourraient ne pas être adaptés à ce type d’applications.

C’est pourquoi General Motors développera une couche spécifique aux voitures qui sera ajoutée au système grand public, modifiant ainsi certaines réponses et les rendant plus utiles pour les conducteurs.

Aucune date n’a été communiquée quant à l’apparition de cette technologie dans les véhicules de l’entreprise.

Source : Automotive News