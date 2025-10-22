General Motors planifie le lancement du Super Cruise « sans les yeux » et d’un nouvel ordinateur central en 2028

À partir de 2028, les conducteurs de certains véhicules GM pourront quitter la route des yeux sur les autoroutes.

Cela sera possible grâce à un nouvel ordinateur central doté d’une bande passante plus de 1 000 fois supérieure.

Le Cadillac Escalade IQ sera le premier modèle à bénéficier des deux.

Suite à la publication de son rapport du troisième trimestre, General Motors a annoncé son intention de lancer une nouvelle version de son système Super Cruise et un ordinateur central plus puissant en 2028.

Bien que le Super Cruise soit toujours l’un des systèmes d’aide à la conduite les plus avancés sur le marché, permettant de conduire sans les mains sur plus de 750 000 miles (1,2 million de kilomètres) d’autoroutes et de routes numérotées pré-cartographiées, il est encore loin de rendre les véhicules entièrement autonomes, car il exige que les conducteurs regardent la route et soient prêts à reprendre le contrôle à tout moment.

Cela changera bientôt, puisque General Motors a pour objectif de lancer une nouvelle version de ce système qui permettrait aux conducteurs de quitter la route des yeux sur les autoroutes, rendant possible d’autres activités pendant un trajet, comme travailler ou regarder un film.

En plus des données recueillies au cours des 700 000 miles de conduite mains libres par des véhicules équipés du Super Cruise en Amérique du Nord, GM bénéficiera de l’expérience acquise par sa division de robotaxis Cruise pour le développement de son Super Cruise de nouvelle génération.

Pour rappel, le programme Cruise a été réintégré dans les opérations plus larges du constructeur automobile plus tôt cette année, après avoir parcouru environ 5 millions de miles (plus de 8 millions de kilomètres) sans supervision humaine directe.

Le Super Cruise conserve un bilan de sécurité parfait, ce qui n’est pas le cas de Cruise, dont les robotaxis ont été impliqués dans plusieurs incidents.

L’ajout de capacités à la technologie d’aide à la conduite du constructeur nécessitera un ordinateur central plus puissant, qui contrôle la plupart des systèmes du véhicule.

Ce nouvel ordinateur, qui, selon GM, dispose d’une bande passante plus de 1 000 fois supérieure et de temps de traitement nettement plus rapides que ces ordinateurs actuels, arrivera également en 2028.

Selon l’entreprise, l’ordinateur central est conçu pour fonctionner avec des groupes motopropulseurs électriques et à essence, et il reliera tous les systèmes principaux tels que la propulsion, la direction, l’infodivertissement et les technologies d’aide à la conduite.

D’autres avantages de ce nouvel ordinateur incluent des performances d’IA 35 fois supérieures et une capacité 10 fois plus grande pour les mises à jour à distance, permettant de maintenir les véhicules à jour plus facilement.

De plus, le logiciel principal n’aura pas à être modifié chaque fois que le constructeur devra changer une pièce physique, comme le servofrein ou la crémaillère de direction, ce qui rendra les changements sur la chaîne de production plus rapides et moins coûteux.

Le Super Cruise « sans les yeux » et le nouvel ordinateur central seront tous deux introduits sur le Cadillac Escalade IQ, le VUS électrique phare du constructeur.

Pour avertir les autres conducteurs que l’Escalade IQ se conduit lui-même, des lumières turquoise sur les rétroviseurs latéraux et le pare-chocs arrière s’allumeront lorsque le système sera actif. Mercedes-Benz utilise également la même couleur sur les véhicules équipés de son système d’aide à la conduite de niveau 3 en Europe.

Avant tout cela, General Motors ajoutera une fonctionnalité d’IA conversationnelle à ses véhicules à partir de l’année prochaine.

La première itération de cette technologie sera basée sur l’IA Gemini de Google, permettant aux conducteurs de parler naturellement à leur véhicule, y compris de poser des questions.

Plus tard, l’entreprise souhaite développer sa propre IA conversationnelle qui serait personnalisée pour le véhicule spécifique dans lequel elle est utilisée. Cette technologie tirerait également parti des services connectés OnStar pour fournir des informations sur les caractéristiques du véhicule, repérer les problèmes d’entretien potentiels, et fournir des informations et des conseils, comme recommander des restaurants le long du trajet lors de longs voyages.

General Motors utilisera également l’IA dans ses usines, notamment sous la forme de cobots (robots collaboratifs), qui viseront à améliorer la sécurité et la qualité de vie des travailleurs.

Enfin, le constructeur a également annoncé que son système GM Energy Home sera disponible en location pour les propriétaires de véhicules électriques Chevrolet, Cadillac et GMC à partir de l’année prochaine. Cet ensemble comprend une borne de recharge bidirectionnelle ainsi qu’une batterie de stockage qui permet d’utiliser la batterie du véhicule et l’énergie stockée pour alimenter une maison lors d’une panne prolongée. L’entreprise vise également à permettre au système de renvoyer de l’électricité au réseau pendant les périodes de forte utilisation, ce qui pourrait réduire les factures d’électricité.

Les propriétaires qui ne possèdent pas de VÉ GM pourront également louer ou acheter un système GM Energy à une date ultérieure, à condition que leur véhicule soit compatible avec la recharge bidirectionnelle.