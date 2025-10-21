Le Super Cruise de General Motors a toujours un dossier de sécurité impeccable malgré plus d’un demi-million d’utilisateurs

Le constructeur automobile a déclaré avoir plus de 500 000 utilisateurs actifs du Super Cruise à la fin du troisième trimestre.

C’est presque le double des chiffres de l’année précédente, ce qui le met en voie d’atteindre 600 000 utilisateurs d’ici la fin de 2025.

Aucun accident causé par le Super Cruise n’a jamais été signalé sur plus de 700 millions de miles parcourus en mode mains libres.

Alors que les véhicules autonomes et le système « Full Self-Driving » (Capacité de conduite entièrement autonome) de Tesla ont souvent fait l’actualité en raison d’accidents ou d’incidents au cours des dernières années, la technologie Super Cruise de General Motors est restée loin des manchettes.

La raison en est que le système d’aide à la conduite mains libres n’a été impliqué dans aucun accident depuis son introduction en 2017 sur la Cadillac CT6.

Bien que le système de GM exige que le conducteur soit attentif à tout moment et ne puisse fonctionner que sur des autoroutes pré-cartographiées, contrairement à la technologie de Tesla, cela reste impressionnant si l’on considère que les véhicules équipés du Super Cruise auraient parcouru plus de 700 millions de miles (1,1 milliards de kilomètres) en mode mains libres à ce jour.

Le Super Cruise est souvent considéré comme la meilleure technologie d’assistance à la conduite mains libres grâce à sa fluidité, sa prévisibilité et ses capacités.

En effet, les véhicules équipés de ce système peuvent effectuer des changements de voie de manière autonome pour dépasser des véhicules plus lents et revenir dans la voie de droite sans nécessiter d’intervention du conducteur.

Le Super Cruise peut également être utilisé lors du remorquage, ce qui le distingue encore davantage des systèmes concurrents comme le Blue Cruise de Ford.

Un autre avantage du Super Cruise est que son réseau pré-cartographié est très étendu, couvrant plus de 750 000 miles (1,2 million de kilomètres) d’autoroutes et de routes numérotées aux États-Unis et au Canada.

Après des débuts modestes sur un seul modèle, General Motors a rapidement étendu l’option du Super Cruise à la majeure partie de sa gamme, y compris des modèles populaires tels que les camionnettes Chevrolet et GMC, le Cadillac Escalade, et même des modèles plus abordables comme l’Equinox EV et l’ancien Bolt EUV.

Tous les véhicules qui incluent les capacités Super Cruise sont livrés avec une période d’essai gratuite de trois ans, ce qui a sans aucun doute aidé le constructeur à augmenter son nombre d’utilisateurs actifs, qui a presque doublé au cours des trois premiers trimestres de 2025 par rapport à la même période en 2024. Il y a maintenant plus de 500 000 utilisateurs actifs en Amérique du Nord, et GM est confiant de pouvoir atteindre 600 000 utilisateurs d’ici la fin de l’année.

Même après la fin de la période d’essai, le Super Cruise reste populaire, car l’entreprise affirme que 40 % des propriétaires de voitures équipées du Super Cruise de plus de trois ans ont choisi de payer pour un abonnement mensuel ou annuel au système durant le troisième trimestre, soit la plus forte proportion jamais atteinte.

Rien qu’en 2025, General Motors s’attend à générer des revenus de plus de 200 millions de dollars américains grâce au Super Cruise.

Liés aux services connectés OnStar, les abonnements Super Cruise coûtent 39,99 $ par mois au Canada, avec une option annuelle au prix de 399 $.

Cela s’ajoute au coût requis pour l’installation du matériel dans le véhicule au moment de l’achat, qui peut s’élever à quelques milliers de dollars.

Par exemple, le Chevrolet Equinox EV regroupe le Super Cruise avec l’aide au stationnement active (Active Parking Assist), ce qui nécessite 4 560 $ de plus qu’un véhicule équipé uniquement du régulateur de vitesse adaptatif de série.

Sur un GMC Sierra 1500, le Super Cruise peut être obtenu dans le cadre de l’ensemble Denali Reserve Super Cruise, une option à 8 395 $ sur la version Denali. Il est de série sur le Denali Ultimate.

Cadillac adopte une stratégie différente, offrant le Super Cruise de série sur des modèles tels que l’Optiq et le Vistiq, mais pas sur le Lyriq et le XT6.

La popularité croissante du Super Cruise fait partie de plusieurs éléments encourageants pour General Motors, qui a également vu ses ventes augmenter de 8 % en 2025 par rapport à la même période en 2024.