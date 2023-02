General Motors ne produira pas de compétiteur à essence au Bronco

La compagnie dit ne pas vouloir être en retard sur le marché avec un VUS hors-route à châssis séparé.

La pollution et la consommation d’essence ont aussi été considérées dans cette décision.

GM ne nie pas la possibilité d’un véhicule électrique similaire, possiblement vendu sous la marque Hummer.

Lorsque Ford a annoncé qu’il lancerait le Bronco pour concurrencer le Jeep Wrangler, beaucoup se sont tournés vers General Motors en s’attendant à voir l’ajout d’un VUS tout-terrain à châssis séparé pour concurrencer ces deux modèles.

Plus de deux ans plus tard, ce n’est toujours pas le cas et GM dit de ne pas se faire de faux espoirs, du moins pas pour un modèle à essence.

En effet, le président du constructeur, Mark Reuss, a déclaré qu’un VUS à moteur à essence n’était pas dans les plans.

En effet, GM ne veut pas être en retard dans ce segment de marché où le Wrangler et le Bronco jouissent d’une popularité continue.

De plus, la vente d’un VUS à châssis séparé conçu pour les capacités hors route pourrait nuire à la consommation moyenne de carburant de l’entreprise, comme le Bronco l’a fait pour Ford.

Avec la tendance à l’électrification, General Motors est réticent à ajouter de nouveaux modèles gourmands en carburant à sa gamme.

Cela ne signifie pas pour autant que GM ne produira jamais de tout-terrain à châssis séparé.

En effet, M. Reuss n’a pas exclu la possibilité d’un modèle électrique qui pourrait rivaliser avec le Bronco et le Wrangler, possiblement vendu sous la sous-marque Hummer.

C’est d’autant plus probable que les rumeurs annoncent l’arrivée d’un Hummer EV plus petit pour compléter les modèles pleine grandeur, qui sont nettement plus grands et plus chers que les concurrents actuels de Ford et Jeep.

En outre, General Motors a déjà dit à plusieurs reprises que sa nouvelle plateforme Ultium peut être facilement adaptée à différents types de véhicules électriques, ce qui lui permet de multiplier son offre de produits plus rapidement qu’auparavant.

