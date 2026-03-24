General Motors commencera à tester sa technologie d’aide à la conduite de niveau 3 cette semaine

200 véhicules équipés de cette nouvelle technologie commenceront des essais sur les autoroutes de Californie et du Michigan, avec un conducteur d’essai au volant.

Ce système constituera une amélioration de l’actuel système mains libres Super Cruise de l’entreprise.

Le Cadillac Escalade IQ 2028 sera le premier modèle à offrir cette fonctionnalité au public.

Bien qu’elle dispose de l’un des systèmes d’aide à la conduite mains libres les plus performants du marché, General Motors travaille sur une amélioration supplémentaire de son Super Cruise.

En effet, le constructeur automobile américain prévoit de lancer une version de niveau 3, dite « eyes-off » (ne requérant pas la supervision du conducteur), de ce système en 2028.

De fait, les essais sur les autoroutes publiques débuteront plus tard cette semaine, avec une flotte de 200 véhicules prête à parcourir les autoroutes de Californie et du Michigan, chacun avec un conducteur d’essai au volant en cas de problèmes.

Les données destinées à la banque de connaissances de ce système ont déjà été récoltées au cours des dernières semaines par des véhicules conduits par les testeurs de l’entreprise.

En outre, le Super Cruise « eyes-off » s’appuiera sur les données recueillies par le programme de robotaxis Cruise, soutenu par GM, qui a opéré à San Francisco entre fin 2021 et fin 2024.

Lors de la fermeture du programme Cruise, General Motors avait déclaré avoir l’intention de se concentrer plutôt sur les technologies de conduite semi-autonome pour les véhicules privés.

De plus, le développement du nouveau système s’appuie sur l’expérience acquise grâce aux 800 millions de milles (environ 1,3 milliard de kilomètres) parcourus en mode mains libres par les utilisateurs de l’actuel Super Cruise.

À l’instar de la technologie actuelle, le Super Cruise « eyes-off » sera d’abord limité aux autoroutes et aux routes numérotées, mais le constructeur affirme qu’il étendra ses capacités aux trajets « de porte à porte » par la suite.

Cela signifie que les conducteurs devraient, à terme, être en mesure de saisir une adresse dans le système de navigation de leur voiture et de se détendre pendant que le véhicule les y conduit tout seul.

La décision de lancer cette nouvelle technologie sur le Cadillac Escalade IQ 2028 viserait à permettre à GM de surveiller les performances du système entre les mains des clients avant de le proposer sur une plus grande variété de modèles.

Fait intéressant, l’entreprise affirme que le Super Cruise « eyes-off » s’étendra rapidement à des modèles plus abordables, tant électriques qu’à combustion.

General Motors sera parmi les premiers à proposer un système d’aide à la conduite semi-autonome de niveau 3, mais elle ne sera pas seule, puisque Ford prévoit également une version améliorée de son système concurrent, le Blue Cruise.

Source : Automotive News