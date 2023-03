General Motors accueille l’expert de la filière batterie du Québec dans ses rangs

Simon Thibault était le directeur principal du développement de la batterie sur le plan financier et il a travaillé dans le domaine pendant 10 ans.

GM s’apprête à ouvrir une usine de batteries à Bécancour pour laquelle elle espère recevoir des subventions.

Cela soulève des questions d’ordre éthique.

L’ancien directeur du développement de la batterie chez Investissements Québec (IQ) passera bientôt chez General Motors.

Cette annonce n’a pas encore été confirmée, mais Simon Thibault indique sur son compte LinkedIn qu’il aura un «nouveau rôle à jouer» et tout semble indiquer que ce rôle sera chez GM.

Le constructeur automobile s’apprête justement à faire un grand retour au Québec après la fermeture de l’usine de Sainte-Thérèse en 2002 en établissant une nouvelle usine de batteries pour VÉ à Bécancour.

Ce projet mené de concert avec Posco requerra un investissement de 500 millions de dollars et l’entreprise compte recevoir des subventions du fédéral et du provincial.

C’est cet élément qui soulève des questions d’ordre éthique quant au passage de M. Thibault du public au privé.

En effet, plusieurs experts s’interrogent quant à la façon dont l’ancien directeur du programme provincial pourra venir en aide à GM tout en respectant le code d’éthique.

Selon les ententes signées avec Investissements Québec, M. Thibault ne peut divulguer aucune information stratégique qu’il a obtenue lors de son passage à la filière gouvernementale et il ne peut pas non plus conseiller son nouvel employeur en se basant sur des informations non-accessibles au public.

Certains pensent que GM espère avoir accès à des informations confidentielles sur ses compétiteurs dans le secteur de la batterie au Québec, mais le principal intéressé affirme qu’il entend respecter le code d’éthique, dont les règles lui ont été rappelées lors de son départ.

Les investissements publics dont pourraient bénéficier General Motors pour l’implantation de son usine font partie d’un programme provincial visant à diversifier l’économie du Québec pour en faire un grand joueur de l’industrie automobile grâce à ses ressources en matières premières.

Plus d’informations sur le nouveau rôle de M. Thibault au sein de GM et des détails plus approfondis sur le financement public de la nouvelle usine pourraient être révélés prochainement.

Source : Radio-Canada