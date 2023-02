Le constructeur a signé une entente pour que ses VÉ apparaissent à l’écran.

Les productions dans lesquelles des véhicules GM seront présents incluent «Queer Eye», «Love is Blind» et «Unstable».

D’autres VÉ seront aussi utilisés dans les films et séries de Netflix.

General Motors a signé un accord avec Netflix pour que ses véhicules électriques figurent dans des films et des émissions produits par la compagnie.

Les collaborations entre les constructeurs automobiles et les studios de cinéma sont populaires depuis plusieurs décennies maintenant, et il semble que le virage vers l’électrification pourrait leur donner un second souffle.

Selon GM, ses véhicules apparaîtront à l’écran « lorsque cela sera pertinent » pour le placement de produit.

Cela signifie que le GMC Hummer EV, la Chevrolet Bolt EV et le Cadillac Lyriq, entre autres, figureront dans des productions telles que « Love Is Blind », « Unstable » et « Queer Eye ».

Les détails de l’accord n’ont pas été divulgués, mais Netflix s’est engagé à aider les créateurs à comprendre comment les véhicules électriques peuvent être intégrés dans leurs scénarios de la meilleure façon possible.

La collaboration avec GM débutera par une publicité avec Will Ferrel qui sera diffusée pendant le Superbowl le 12 février prochain.

Comme il ne s’agit pas d’un accord d’exclusivité, les VÉ d’autres constructeurs seront également visibles dans les prochains films et séries télévisées de Netflix.

Les deux entreprises ont déclaré que cet accord s’inscrivait dans le cadre d’un engagement en faveur d’un avenir plus durable.

Source : Autoblog