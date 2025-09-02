Audi redéfinit son identité de marque avec le Concept C et une approche de la « simplicité radicale »

Audi dévoile le Concept C à Milan, illustrant une nouvelle philosophie de design minimaliste et une vision électrifiée de l’avenir.

Le Concept C préfigure les futurs modèles d’Audi avec un cadre vertical et une architecture de roadster électrique à deux places.

La nouvelle approche de design mise sur la clarté, la réduction et l’émotion, tant pour les produits que la structure de l’entreprise.

Plus de 20 nouveaux modèles seront lancés d’ici 2025, alors qu’Audi se prépare à faire son entrée en Formule 1 et à concrétiser son partenariat avec Rivian.

Ce coupé sport entièrement électrique à deux places offre un aperçu réaliste des nouveaux principes esthétiques d’Audi. Décrit comme une vitrine de clarté géométrique, de minimalisme fonctionnel et d’un design centré sur l’émotion, le Concept C incarne ce qu’Audi qualifie de virage vers une « simplicité radicale » à l’échelle de l’entreprise. Le véhicule sera présenté au public lors du salon IAA de Munich et sa production est confirmée à l’usine Böllinger Höfe d’Audi.

Parmi les éléments distinctifs du véhicule : un cadre avant orienté verticalement, inspiré de l’Auto Union Type C, un toit rigide rétractable préservant une silhouette monolithique, ainsi qu’une signature lumineuse composée de quatre éléments. La carrosserie est peinte dans une couleur baptisée « Titanium », pensée pour évoquer les propriétés techniques et la légèreté du matériau.

L’intérieur prolonge cette philosophie minimaliste avec des commandes simples en aluminium, des matériaux naturels et un éclairage d’ambiance tamisé. Un écran central repliable de 10,4 pouces et une disposition des commandes haptiques s’inscrivent dans la philosophie « shy tech » d’Audi, qui mise sur une technologie discrète et intuitive.

Le directeur de la création chez Audi, Massimo Frascella, affirme que cette nouvelle philosophie de design influencera tous les aspects de l’entreprise : « Nous atteignons la clarté en réduisant tout à l’essentiel, » explique-t-il. « Le résultat doit susciter une émotion. » Le PDG Gernot Döllner ajoute que cette clarté est non seulement une valeur de design, mais aussi un principe fondamental de l’entreprise.

Cette approche du design dépasse le cadre des produits. Selon Audi, elle guidera également les opérations internes, le développement de produits et les stratégies d’expérience client. « La façon dont nous concevons nos véhicules reflète la façon dont nous allons structurer notre entreprise, » soutient Döllner.

Le dévoilement du Concept C s’inscrit dans le cadre de l’Audi Agenda, un plan visant à accélérer le renouvellement de la gamme, avec plus de 20 modèles attendus entre 2023 et 2025. On y retrouvera des véhicules électriques, hybrides rechargeables et des motorisations thermiques de nouvelle génération, destinés à des marchés clés à l’échelle mondiale.

Parmi les projets futurs : un modèle d’entrée de gamme entièrement électrique qui sera assemblé à Ingolstadt dès 2026, ainsi que la poursuite de l’expansion de la gamme de performance Audi Sport. L’entreprise se prépare également à entrer en Formule 1 en 2026, utilisant cette vitrine comme banc d’essai pour de nouvelles technologies et processus d’ingénierie. Enfin, son partenariat avec Rivian, annoncé plus tôt en 2025, vise à accélérer et à optimiser le développement logiciel.