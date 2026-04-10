Galerie photo : Les meilleurs véhicules électriques d’occasion pour contrer la hausse des prix de l’essence

Alors que le retrait des subventions fédérales et la réduction des subventions provinciales ont fortement ralenti les ventes de véhicules électriques en 2025, le retour d’un programme d’incitatif fédéral, et crucialement, la hausse rapide des prix de l’essence signalent un retour du balancier en 2026.

Ainsi, plusieurs automobilistes devraient se porter acquéreurs d’un nouveau véhicule électrique cette année dans le but de réduire leurs dépenses en carburant.

Bien sûr, ce n’est pas tout le monde qui peut se permettre un véhicule neuf en cette période d’instabilité économique, et si le but ultime est de réduire ses dépenses mensuelles en matière de transport, l’achat d’un véhicule électrique d’occasion fait plus de sens de toute façon.

Voici donc une galerie photo présentant les 10 meilleurs véhicules électriques d’occasion à se procurer afin de contrer la hausse des prix à la pompe.

Note : Les prix moyens sont calculés pour des modèles des années 2022 à 2024 ayant entre 10 000 et 80 000 km en vente à travers le Canada et les prix neufs pour les modèles discontinués sont ceux en vigueur lors de la dernière année de production. Les plages d’autonomie sont basées sur les chiffres annoncés pour les modèles de 2022 à 2024 alors qu’ils étaient neufs.

Hyundai IONIQ 5 / Hyundai IONIQ 6 / Kia EV6

Hyundai Ioniq 5 | Photo: Hyundai Hyundai Ioniq 5 | Photo: Hyundai Hyundai Ioniq 6 | Photo: Hyundai Hyundai Ioniq 6 | Photo: Hyundai Kia EV6 | Photo: Kia Kia EV6 | Photo: Kia

Prix moyen (usagé) = 36 036 $ (Ioniq 5) / 35 590 $ (Ioniq 6) / 38 320 $ (EV6)

Prix neuf = 58 266 à 64 526 $ (Ioniq 5) / 57 766 à 68 016 $ (Ioniq 6) / 52 162 à 68 162 $ (EV6 2025)

Autonomie annoncée = 354 à 488 km (Ioniq 5) / 386 à 581 km (Ioniq 6) / 373 à 499 km (EV6)

Ces trois modèles partagent la même architecture technique, ce qui en fait des véhicules très similaires sous la carrosserie. Leur principal avantage sur le marché de l’occasion demeure leur architecture électrique de 800 volts, une caractéristique technique qui permet une recharge nettement plus rapide que celle de la plupart de leurs concurrents. Globalement, ils offrent une autonomie généreuse, un habitacle spacieux grâce à leur plateforme dédiée et un roulement confortable. Ces trois modèles sont également faciles à trouver sur le marché de l’occasion en raison de fortes ventes au cours des dernières années.

Toutefois, leur prix demeure passablement élevé par rapport à d’autres modèles de même catégorie. Sur le plan de la fiabilité, le bilan a été terni par des problèmes liés à l’unité de contrôle de charge (ICCU). Bien que les concessionnaires installent maintenant une pièce améliorée, la plupart des véhicules d’occasion ont toujours des composants défectueux. Si vous parcourez souvent de longues distances sur autoroute, ces trois modèles sont probablement vos meilleurs choix.

Chevrolet Bolt EV / EUV

Chevrolet Bolt EUV | Photo: Chevrolet Chevrolet Bolt EUV | Photo: Chevrolet Chevrolet Bolt EV | Photo: Chevrolet Chevrolet Bolt EV | Photo: Chevrolet Chevrolet Bolt EV | Photo: Chevrolet

Prix moyen (usagé) = 25 656 $

Prix neuf = 38 943 à 44 048 $ (2023)

Autonomie annoncée = 397 à 417 km

La Chevrolet Bolt EV et sa déclinaison EUV s’imposent comme deux des options les plus abordables sur le marché de l’occasion actuel. Leur format compact et vertical est particulièrement adapté aux environnements urbains, tout en offrant une autonomie allant jusqu’à 417 km, ce qui est très compétitif pour cette catégorie de prix. Un avantage majeur pour l’acheteur est l’historique technique du modèle : suite à un rappel d’envergure, la totalité des Bolt ont reçu une batterie neuve il y a quelques années, offrant ainsi une tranquillité d’esprit supplémentaire quant à la longévité du composant le plus coûteux.

En revanche, leur principal compromis réside dans la vitesse de recharge rapide, plafonnée à seulement 50 kW. Cette limitation technique rend les arrêts aux bornes publiques significativement plus longs que chez la concurrence, restreignant l’usage de la Bolt aux trajets quotidiens plutôt qu’aux grands voyages routiers.

Hyundai Kona EV / Kia Niro EV

Hyundai Kona EV | Photo: Hyundai Hyundai Kona EV | Photo: Hyundai Hyundai Kona EV | Photo: Hyundai Kia Niro EV | Photo: Kia Kia Niro EV | Photo: Kia

Prix moyen (usagé) = 28 258 $ (Kona EV) 28 874 $ (Niro EV)

Prix neuf = 46 766 à 51 566 $ (Kona EV) / 48 612 à 56 512 $ (Niro EV)

Autonomie annoncée = 415 à 420 km (Kona EV) / 385 à 407 km (Niro EV)

Le Hyundai Kona EV et le Kia Niro EV partagent une base technique commune, offrant une option rationnelle sur le marché de l’occasion où deux générations se côtoient actuellement. Ces modèles se distinguent par un prix d’achat raisonnable et un roulement confortable. Ils offrent un compromis efficace entre un format extérieur réduit, facile à stationner, et un espace intérieur bien optimisé. Le rapport équipement-prix est particulièrement favorable, surtout dans les versions haut de gamme très bien équipées. Leur autonomie demeure tout à fait compétitive pour la catégorie, avec plus de 400 km par charge.

Toutefois, leur vitesse de recharge plafonnée à 85 kW limite leur efficacité lors de longs déplacements par rapport aux standards actuels. De plus, le port de recharge situé à l’avant peut parfois poser des problèmes de compatibilité ou d’accessibilité selon la configuration de certaines bornes publiques. Étant uniquement offerts en traction avant, ils se positionnent davantage comme des véhicules électriques urbains polyvalents que comme de grands voyageurs, une distinction importante à faire selon l’utilisation prévue.

Kia Soul EV

Kia Soul EV | Photo: Kia Kia Soul EV | Photo: Kia Kia Soul EV | Photo: Kia Kia Soul EV | Photo: Kia Kia Soul EV | Photo: Kia

Prix moyen (usagé) = 20 916 $

Prix neuf = 43 095 à 52 095 $ (2023)

Autonomie annoncée = 248 à 383 km

Le Kia Soul EV se distingue par un prix plancher sur le marché de l’occasion, avec une moyenne juste sous les 21 000 $. Son format cubique iconique n’est pas qu’une affaire de style : il permet une utilisation optimale de l’espace intérieur tout en restant très facile à stationner en milieu urbain. Bien que son autonomie puisse atteindre 383 km (avec la batterie de 64 kWh), ce modèle commence à accuser son âge face à une concurrence plus moderne.

Sa vitesse de recharge rapide est limitée et son autonomie subit une diminution marquée lors des hivers canadiens. Elle demeure néanmoins une option pragmatique pour les budgets serrés cherchant un véhicule urbain polyvalent et facilement identifiable, qui permet une réelle économie à l’usage et à l’achat.

Ford Mustang Mach-E

Ford Mustang Mach E | Photo: Ford Ford Mustang Mach E | Photo: Ford Ford Mustang Mach E | Photo: Ford Ford Mustang Mach E | Photo: Ford Ford Mustang Mach E | Photo: Ford

Prix moyen (usagé) = 36 904 $

Prix neuf = 55 690 à 72 690 $

Autonomie annoncée = 360 à 515 km

Le Ford Mustang Mach-E s’adresse à ceux qui recherchent une conduite dynamique et un style affirmé sans sacrifier l’espace familial. Fortement déprécié sur le marché de l’occasion, il offre désormais un excellent rapport équipement-prix, avec des versions de haute performance et une autonomie généreuse.

Toutefois, la vigilance est de mise : d’importants rabais sur les modèles neufs (atteignant parfois 15 000 $) peuvent réduire l’intérêt financier d’un modèle d’occasion trop récent. Il est aussi préférable de privilégier les exemplaires produits après la mi-2022 pour éviter les problèmes de fiabilité initiaux, qui semblent désormais résolus. Enfin, notez que sa suspension ferme et le poids de la batterie peuvent entraîner un roulement parfois saccadé sur nos routes dégradées.

Polestar 2

Polestar 2 | Photo: Polestar Polestar 2 | Photo: Polestar Polestar 2 | Photo: Polestar Polestar 2 | Photo: Polestar Polestar 2 | Photo: Polestar

Prix moyen (usagé) = 37 965 $

Prix neuf = 54 950 à 64 650 $ (2025)

Autonomie annoncée = 397 à 515 km

La Polestar 2 attire par son design épuré et son habitacle premium, deux qualités reprises de Volvo, la compagnie dont Polestar s’est séparé pour devenir un constructeur à part entière. Sa configuration à hayon la rend plus polyvalente qu’une berline classique, tandis que ses performances dynamiques assurent un agrément de conduite solide. L’autonomie des versions régulières est suffisante pour la majorité des besoins, bien qu’elle ne soit pas la plus élevée de sa catégorie.

Cependant, son prix de revente reste élevé et l’autonomie des modèles de performance est décevante, étant annoncée sous la barre des 400 km. Enfin, la disponibilité du modèle sur le marché des véhicules neufs a été récemment limitée par la suspension des importations chinoises au Canada en raison des tarifs punitifs de 100 %, une contrainte qui commence tout juste à s’assouplir en 2026 avec l’adoption de nouveaux quotas d’importation.

Tesla Model 3 / Tesla Model Y

Tesla Model 3 | Photo: Tesla Tesla Model 3 | Photo: Tesla Tesla Model 3 | Photo: Tesla Tesla Model Y | Photo: Tesla Tesla Model Y | Photo: Tesla

Prix moyen (usagé) = 34 718 $ (Model 3) / 42 997 $ (Model Y)

Prix neuf = 79 990 à 89 990 $ (Model 3) / 49 990 à 74 990 $ (Model Y)

Autonomie annoncée = 146 à 576 km (Model 3) / 386 à 531 km (Model Y)

Les Tesla Model 3 et Model Y dominent le marché de l’occasion par leur grande disponibilité et l’accès au réseau de Superchargeurs. Elles demeurent des références pour leur efficacité énergétique et leurs technologies embarquées. Si le Model Y séduit par sa polyvalence, la Model 3 d’occasion est très attrayante face au prix du neuf, qui a fortement grimpé au Canada suite aux tarifs douaniers sur les véhicules produits en Chine.

Toutefois, la forte volatilité des prix du neuf, qui fluctuent constamment de plusieurs milliers de dollars, rend l’achat d’une Tesla d’occasion risqué, car la valeur de revente peut chuter subitement. De plus, l’image de la marque et d’Elon Musk freine désormais certains acheteurs. Malgré leur image de produit haut de gamme, les plus petits véhicules de Tesla présentent un habitacle dépouillé, qui place par ailleurs tous les contrôles dans un écran. Si les modèles restylés lancés récemment ont réglé la plupart des problèmes d’assemblage et de conception associés à la marque, les véhicules plus anciens souffrent souvent d’une finition inégale.

Cadillac Lyriq

Cadillac Lyriq | Photo: Cadillac Cadillac Lyriq | Photo: Cadillac Cadillac Lyriq | Photo: Cadillac Cadillac Lyriq | Photo: Cadillac Cadillac Lyriq | Photo: Cadillac

Prix moyen (usagé) = 47 042 $

Prix neuf = 74 042 à 101 252 $

Autonomie annoncée = 494 à 505 km

Le Cadillac Lyriq se démarque par son style extérieur audacieux et son habitacle luxueux qui redéfinit les standards de la marque. Offrant une puissance et une autonomie très satisfaisantes, il permet également d’accéder au système de conduite semi-autonome Super Cruise, l’un des plus compétents de l’industrie. Son attrait principal en occasion réside dans sa forte dépréciation, permettant d’acquérir un véhicule premium au prix d’un modèle électrique régulier.

Toutefois, les acheteurs doivent être conscients que les premiers modèles produits ont connu des problèmes logiciels importants, bien que la majorité semble désormais résolue par des mises à jour. De plus, Cadillac a fait le choix controversé de retirer la compatibilité avec Apple CarPlay et Android Auto, misant plutôt sur une interface entièrement intégrée signée Google.

Chevrolet Equinox EV

Chevrolet Equinox EV | Photo: Chevrolet Chevrolet Equinox EV | Photo: Chevrolet Chevrolet Equinox EV | Photo: Chevrolet Chevrolet Equinox EV | Photo: Chevrolet Chevrolet Equinox EV | Photo: Chevrolet

Prix moyen (usagé) = 37 112 $

Prix neuf = 49 643 à 58 142 $

Autonomie annoncée = 459 à 513 km

Le Chevrolet Equinox EV s’est rapidement imposé comme un joueur majeur, devenant le deuxième véhicule électrique le plus vendu au Canada en 2025, juste derrière le Tesla Model Y. Ce succès phénoménal a d’ailleurs permis à General Motors de surpasser Tesla pour devenir le premier vendeur de VÉ au pays l’an dernier. Apprécié pour son style moderne, son confort et son habitacle spacieux, il offre une dépréciation intéressante sur le marché de l’occasion récent, permettant d’économiser environ 10 000 $ par rapport à un modèle neuf d’entrée de gamme.

Cependant, comme il s’agit d’un modèle très récent, certains problèmes de jeunesse (notamment logiciels) peuvent encore survenir. Il faut aussi composer avec l’absence d’Apple CarPlay et d’Android Auto, remplacés par une interface Google intégrée, et une vitesse de recharge rapide qui, en conditions réelles, s’avère souvent plus lente que les chiffres annoncés sur papier. Si l’Equinox EV vous intéresse, jetez tout de même un coup d’œil sur les modèles neufs car GM est très agressif au niveau des prix, ce qui peut rendre les modèles d’occasion moins attrayants.

Ford F-150 Lightning

Ford F-150 Lightning | Photo: Ford Ford F-150 Lightning | Photo: Ford Ford F-150 Lightning | Photo: Ford Ford F-150 Lightning | Photo: Ford Ford F-150 Lightning | Photo: Ford

Prix moyen (usagé) = 61 105 $

Prix neuf = 62 890 à 103 390

Autonomie annoncée = 370 à 515 km

Le Ford F-150 Lightning demeure la seule camionnette électrique véritablement accessible sur le marché de l’occasion. Son principal atout est son style conventionnel, qui évite les lignes futuristes souvent critiquées, tout en offrant une puissance impressionnante et un vaste coffre avant extrêmement pratique. En conduite normale, son autonomie est tout à fait satisfaisante pour une utilisation quotidienne, et l’on trouve désormais une vaste sélection de modèles usagés bien équipés à travers le pays.

Cependant, il faut noter que l’autonomie chute de façon drastique lors du remorquage, ce qui limite son utilité pour les longs trajets avec une remorque. De plus, sa vitesse de recharge rapide culmine à 150 kW, une performance nettement moins impressionnante que celle des camionnettes électriques de GM, qui peuvent atteindre plus du double. Il reste néanmoins le choix le plus équilibré pour ceux qui veulent une camionnette électrique polyvalente sans le prix exorbitant des nouveaux modèles haut de gamme.