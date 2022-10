Foxconn présente deux concepts de VÉ, Incluant un pickup

Foxconn est mieux connu comme étant le manufacturier de l’iPhone

La compagnie veut entrer dans l’industrie automobile en tant que constructeur et partenaire de production

Les nouveaux concepts sont le VUS Model B et le pickup Model V

Alors que de plus en plus de nouvelles entreprises s’essaient à la construction automobile, il n’est pas surprenant de voir un géant de la fabrication bien établi comme Foxconn présenter ses propres concepts de véhicules électriques.

L’entreprise taïwanaise fabrique les iPhones d’Apple depuis de nombreuses années déjà et elle pense être désormais prête à élargir ses horizons à l’industrie automobile.

Foxconn veut faire son entrée en tant que constructeur automobile de deux manières différentes. En effet, l’entreprise veut devenir un partenaire de fabrication qui peut produire des véhicules pour le compte d’une autre entreprise, ainsi qu’un constructeur automobile à part entière qui produit ses propres modèles.

La première partie de ce plan est déjà en cours puisque Foxconn a racheté une ancienne usine GM dans l’Ohio, où elle a commencé à fabriquer des camionnettes électriques pour Lordstown Motors. Foxconn a également signé un contrat avec Fisker pour construire la future PEAR et le président de l’entreprise espère fabriquer des véhicules pour Tesla dans les prochaines années.

La deuxième partie du plan est liée aux concepts qui ont été dévoilés aujourd’hui lors du Hon Hai Tech Day.

Foxconn a présenté deux concepts qui semblent être presque prêts à entrer en production puisqu’ils ont tous les détails nécessaires qui sont souvent absents des voitures conceptuelles, comme les feux extérieurs, les poignées de porte et les rétroviseurs.

Le Model B est un multisegment électrique qui aura apparemment un coefficient de traînée de seulement 0,26 grâce à son style extérieur profilé et à son développement aérodynamique poussé. Cela devrait donner au véhicule une autonomie d’environ 280 miles (451 kilomètres) selon son constructeur.

La société en avait moins long à dire sur le pick-up électrique Model V, si ce n’est qu’il aura une charge utile d’une tonne et une capacité de remorquage de 3 tonnes. Ce modèle sera également équipé d’un grand nombre de capteurs qui permettront d’offrir des « technologies intelligentes » aux conducteurs.

Un VUS plus grand, le Model C, était également présent sur scène, mais il avait déjà été dévoilé en 2021, lorsque la société a déclaré qu’il aurait une autonomie de 435 miles (700 kilomètres) et qu’il serait capable d’accélérer jusqu’à 60 mph (96 km/h) en 3,8 secondes.

Foxconn n’a pas dit quand il comptait mettre ces véhicules à la disposition du public, ce qui pourrait donc prendre encore quelques années.

