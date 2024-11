Ford stoppe la production du F-150 Lightning jusqu’en 2025

L’arrêt sera en vigueur jusqu’au 6 janvier.

Le constructeur prévoit une camionnette intermédiaire électrique d’ici 2027.

Le ralentissement de l’intérêt pour l’automobile électrique se poursuit, alors que Ford prévoit stopper la production de sa camionnette F-150 Lightning à compter de la mi-novembre, et ce, jusqu’à la fin de l’année.

Cette décision survient alors que les ventes de la camionnette pleine grandeur ralentissent. L’arrêt de la production débutera la semaine du 15 novembre, un moment déjà prévu pour une semaine de repos, mais s’étirera jusqu’au 6 janvier prochain.

Le F-150 électrique n’en est pas à ses premiers troubles, alors que Ford avait déjà réduit de moitié ses objectifs de ventes pour 2024 en début d’année. Cette coupe massive a eu des effets sur les quarts de travail, passant de trois à un seul pour le pickup électrique, ce qui a aussi occasionné des mises à pied à l’usine Rouge de Dearborn, au Michigan.

Comme l’a rapporté Automotive News dans un article, les ventes du Ford F-150 Lightning (du mois de septembre) sont en hausse par rapport à l’an dernier à pareille date, mais le Tesla Cybertruck a surpassé le F-150 au sommet des ventes de camions électriques plus tôt au mois de mai.

Il faut toutefois rappeler que le camion de Tesla est tout nouveau et son design tranchant fait encore tourner les têtes, ce qui n’est plus tellement le cas du Lightning, plus conventionnel avec sa silhouette de pickup traditionnel.

La haute direction du constructeur américain ne désespère pas pour autant, alors qu’elle prépare déjà l’ajout d’une camionnette intermédiaire 100 % électrique pour 2027. Ce futur modèle très attendu a toutefois des répercussions sur le renouvellement du prochain F-150 Lightning.

La division Model e du géant américain doit revoir sa stratégie électrique en réduisant ses coûts et sa capacité de production pour s’approcher, d’ici quelques années, d’un modèle d’affaires profitable, ce qui n’est pas le cas en ce moment.