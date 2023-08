Ford s’ajoute à la liste des manufacturiers intéressés par la recharge de VÉ sans fil

Un brevet montre un système ou les véhicules se chargent grâce à des bobines installées dans la route.

La compagnie travaille aussi sur des solutions similaires pour les véhicules stationnaires.

Ce système pourrait fonctionner de concert avec les technologies d’aide à la conduite.

Le chargement et l’autonomie restent parmi les principaux obstacles à l’adoption des véhicules électriques, c’est pourquoi de nombreux constructeurs automobiles en font des priorités.

Quelques constructeurs ont mis l’accent sur la recharge par induction, une technologie qui n’exige pas que le véhicule soit branché, comme moyen de rendre la recharge plus pratique et de réduire l’anxiété liée à l’autonomie.

Ford fait partie de ces entreprises puisqu’un brevet qu’elle a déposé auprès de l’Office américain des brevets à la fin de l’année dernière décrit un système de ce type.

Les documents qui ont été récemment découverts expliquent en détail comment Ford a l’intention d’appliquer les technologies de recharge par induction à ses véhicules.

Comme cette méthode de recharge ne nécessite pas que le véhicule soit branché sur le réseau électrique, elle peut être utilisée en cours de route.

Bien entendu, cela signifie que l’infrastructure routière doit être construite en tenant compte de cette capacité, puisque la recharge par induction repose sur des bobines électrifiées enfouies juste sous la surface.

Lorsque le véhicule roule sur une route inductive, son récepteur intégré capte le courant des bobines et le transfère à la batterie.

Cela signifie que si les principales autoroutes d’Amérique du Nord sont équipées de bobines de chargement dans les années et décennies à venir, les véhicules électriques pourraient avoir une autonomie pratiquement illimitée, la capacité de la batterie n’étant nécessaire que pour la conduite en ville ou sur les routes de campagne.

En outre, les conducteurs qui passent la plupart de leur temps derrière le volant sur ces routes pourraient ne jamais avoir à s’arrêter pour se recharger.

L’utilisation de la recharge par induction permettrait également d’utiliser des batteries plus petites dans les véhicules sans compromettre leur utilisation dans la plupart des cas, ce qui rendrait possible le développement et la vente de VÉ plus abordables et plus « verts ».

De toute évidence, il reste encore quelques problèmes à résoudre avec ces types de systèmes, mais Ford a trouvé une solution à au moins l’un d’entre eux.

En effet, les voitures doivent rouler directement au-dessus des bobines pour que leurs récepteurs captent le courant, ce qui peut être difficile à réaliser car l’infrastructure n’est pas vraiment visible pour le conducteur.

C’est pourquoi le brevet de Ford inclut un radar à pénétration de sol qui détecterait la position exacte des bobines afin de relayer cette information aux systèmes d’aide à la conduite, qui pourraient alors aligner parfaitement le véhicule.

Des essais de systèmes similaires ont été menés avec succès par d’autres entreprises en Europe au cours des dernières années, mais aucun constructeur automobile ne propose actuellement de véhicule capable de se recharger en roulant.

Le chargement par induction est toutefois plus avancé pour les véhicules stationnaires. En effet, certains véhicules tels que le Genesis GV60 peuvent désormais être commandés avec des capacités de recharge par induction sur certains marchés.

Cette méthode de recharge de la batterie sera particulièrement utile pour les véhicules autonomes, car elle ne nécessite aucune intervention humaine : le véhicule doit simplement s’arrêter au-dessus d’une borne de recharge et la quitter lorsque sa batterie est suffisamment pleine.

Pour ne pas être en reste, Ford a également inclus des détails sur une telle technologie dans le même brevet.

Il sera intéressant de voir si les gouvernements du monde entier jugent la recharge par induction suffisamment prometteuse pour modifier la façon dont ils construisent les routes dans les années à venir.

Source: Motor Authority