Ford réduit ses investissements dans les véhicules électriques et se tourne vers les véhicules hybrides pour les grands VUS

De nouveaux modèles et des plans de réduction des coûts visent à revitaliser les efforts d’électrification de Ford dans le contexte de l’évolution du marché

Ford lancera une nouvelle fourgonnette commerciale électrique en 2026 et deux pick-up en 2027.

Le constructeur automobile réduit les dépenses d’investissement dans les véhicules électriques de 40 % à 30 %.

Le passage aux VUS hybrides reflète les défis en matière de coûts tout en améliorant la valeur et la rentabilité.

Ford a annoncé des changements dans sa stratégie d’électrification, visant à élargir le choix des clients et à améliorer la rentabilité tout en réduisant les émissions de carbone. Le constructeur automobile prévoit d’introduire de nouveaux véhicules électriques et de réviser sa feuille de route pour répondre aux demandes du marché.

Ford lancera une toute nouvelle fourgonnette commerciale électrique en 2026, qui sera produite dans l’Ohio. Elle sera suivi de deux nouveaux pick-up en 2027 : un pick-up de taille moyenne conçu par l’équipe californienne de Ford et un camion de nouvelle génération qui sera assemblé dans le Tennessee.

L’entreprise est en train de réorienter son plan d’approvisionnement en batteries afin de réduire les coûts et de maximiser l’utilisation des capacités. En conséquence, Ford s’attend à ce que les dépenses d’investissement consacrées aux véhicules purement électriques passent de 40 % à 30 % des dépenses d’investissement annuelles.

Jim Farley, président-directeur général de Ford, a déclaré : « Nous nous engageons à innover en Amérique, à créer des emplois et à fournir d’incroyables nouveaux véhicules électriques et hybrides qui font une réelle différence en matière de réduction des émissions de CO2 ».

En réponse aux défis de coûts associés aux véhicules électriques de plus grande taille, Ford prévoit de développer une nouvelle famille de VUS électrifiés à trois rangées de sièges utilisant des technologies hybrides. Cette décision a entraîné une charge hors trésorerie de 400 millions de dollars pour la dépréciation des actifs de fabrication liés aux VUS entièrement électriques précédemment prévus.

John Lawler, directeur financier de Ford, a souligné l’importance accordée par l’entreprise à la création de valeur à long terme, en déclarant : « Nous nous engageons à créer de la valeur à long terme en construisant une entreprise compétitive et rentable ».

Le constructeur automobile accélère également la production de batteries aux États-Unis afin de bénéficier du crédit d’impôt pour la fabrication avancée. Ford et LG Energy Solutions s’efforcent de transférer une partie de la production des batteries Mach-E de la Mustang de la Pologne vers le Michigan d’ici à 2025.

La nouvelle plateforme de véhicules électriques de Ford, développée par une équipe de bricoleurs californiens, vise à réduire les coûts et la complexité tout en permettant de multiples styles de véhicules. Le premier véhicule basé sur cette plateforme sera un pick-up électrique de taille moyenne lancé en 2027.

L’entreprise prévoit de fournir des informations supplémentaires sur sa stratégie d’électrification, sa technologie, sa rentabilité et ses besoins en capitaux au cours du premier semestre 2025.

La stratégie révisée de Ford intervient alors que le marché des véhicules électriques est confronté à la concurrence accrue des fabricants chinois et à l’évolution des préférences des consommateurs, qui sont de plus en plus attentifs aux coûts et recherchent les avantages pratiques des véhicules électriques.