Ford présente l’édition limitée du F-150 Lightning Platinum Black

En réponse aux mots intemporels d’Henry Ford, le géant de l’automobile a dévoilé son F-150 Lightning Platinum Black, un camion électrique en édition spéciale qui se distingue par sa puissance et sa finition mate haut de gamme.

Ce camion monochrome, qui se distingue par son design, intègre les fonctionnalités avancées de la version Platinum tout en présentant le premier habillage noir mat de Ford. Dave Pericak, directeur des programmes de camions Ford EV, souligne que l’entreprise connaît bien les véhicules en édition limitée. Le F-150 Lightning Platinum Black n’est pas seulement un témoignage de la lignée des camions électriques primés, mais il se positionne également comme un choix de premier ordre pour les clients désireux de combiner discrétion et style.

Parmi les caractéristiques les plus marquantes, citons

– Une autonomie ciblée estimée par l’EPA à 483 km avec la batterie à autonomie étendue de série.

– Des détails brillants en noir agate, tels qu’un toit qui se fond parfaitement dans le verre et des poignées de porte conçues pour éviter les bavures.

– Des ajouts uniques tels que des jantes de 22 pouces noir mat, un badge Lightning réfléchissant, des graphismes « Lightning » sur le toit vitré et des sièges en cuir Nirvana noir.

– Une production limitée à 2 000 unités, dont les livraisons devraient démarrer début 2024.

Au-delà de l’esthétique, le Platinum Black est équipé d’offres technologiques améliorées. Le Ford BlueCruise est notamment équipé de la conduite mains libres sur autoroute — version 1.2, qui prend en charge l’assistance au changement de voie et le repositionnement dans la voie. En outre, le camion est doté d’une configuration de remorquage optimisée et de capacités de verrouillage Walk Away, ce qui améliore encore l’expérience de l’utilisateur.

S’exprimant sur les implications plus larges du camion électrique, Jennifer Brace, futurologue en chef chez Ford Motor Company, souligne le rôle du F-150 Lightning dans la promotion d’un changement positif, citant son potentiel d’aide lors de pannes de courant ou d’autres situations d’urgence.

Alors que le F-150 Lightning entame sa deuxième année de production au Rouge Electric Vehicle Center, Ford se prépare à augmenter ses capacités de production. Suite à une récente expansion de l’usine, l’entreprise vise à produire jusqu’à 150 000 camions EV par an d’ici l’automne, soulignant ainsi son engagement à répondre à la demande croissante des clients.