Ford présente le luxe et les performances sur et hors route au Salon de l’auto de Montréal 2025

Ford apporte puissance, performance et innovation au Salon de l’auto de Montréal 2025

Le Ford Expedition 2025 inaugure un Split Gate polyvalent, alliant luxe, utilité et innovation.

La gamme Maverick de Ford s’élargit avec un Lobo sportif et des modèles hybrides à traction intégrale, offrant efficacité et agilité.

La Mustang GTD redéfinit les performances avec plus de 800 chevaux et une ingénierie inspirée de la course pour les passionnés.

Ford reste une force dominante sur le marché automobile canadien, grâce à sa gamme de camions, de VUS et de technologies innovantes. Des modèles tels que la série F, l’Explorer et l’Escape continuent de susciter l’intérêt des Canadiens. L’exposition de cette année au Salon de l’auto de Montréal 2025 montre que l’Ovale bleu a le véhicule utilitaire ou la voiture ultraperformante qu’il vous faut.

Ford Expedition 2025 avec Ford Split Gate

Le Ford Expedition 2025 rejoint le segment des VUS pleine grandeur avec un mélange de puissance, de luxe et de design de gros camion. Propulsé par un moteur V6 EcoBoost biturbo de 3,5 litres, l’Expedition délivre une puissance impressionnante de 400 chevaux et un couple de 480 lb-pi (puissance élevée : 440 chevaux et 510 lb-pi), ce qui lui confère une capacité de remorquage de 9 600 livres, la meilleure de sa catégorie. L’intérieur spacieux de l’Expedition offre des matériaux de qualité supérieure, des technologies avancées d’aide à la conduite et un poste de pilotage numérique à la pointe de la technologie.

Une innovation marquante pour 2025 est le tout nouveau Ford Split Gate. Ce dispositif à double fonction combine les avantages d’un hayon traditionnel et d’un hayon arrière, offrant ainsi une polyvalence impressionnante. Le hayon inférieur se rabat, créant un espace pratique pour s’asseoir ou une plateforme de chargement, tandis que le hayon supérieur permet d’accéder facilement à l’ensemble de l’espace de chargement. Cette conception reconfigurable transforme l’arrière de l’Expedition en une zone de détente fonctionnelle, parfaite pour les fêtes de fin d’année, les sorties en famille ou les voyages en voiture.

Ford Maverick Lobo 2025

Le Ford Maverick Lobo 2025 est un camion performant qui respire la rue. Conçu pour être agile, il est propulsé par un moteur EcoBoost turbocompressé de 2,0 litres, offrant une accélération et une maniabilité robustes. Le Maverick Lobo est également doté d’une suspension sport abaissée et d’éléments stylistiques distincts tels que des graphiques de carrosserie audacieux et des pneus à profil bas. Sa suite technologique avancée comprend FordPass Connect et une multitude de fonctions d’aide à la conduite.

Ce camion axé sur les performances ne se contente pas d’offrir un style de vie modifié, il est également polyvalent. Le système innovant FlexBed offre des solutions de rangement modulaires pour les aventuriers urbains, tandis que sa taille compacte permet de se garer et de manœuvrer en toute simplicité. Parfait pour les conducteurs qui recherchent un mélange de style, de puissance et de fonctionnalité, le Maverick Lobo est tout simplement le camion compact le plus cool. Avec son ingénierie adaptée aux performances et son design élégant, il séduit ceux qui accordent autant d’importance à la capacité qu’à l’esthétique.

Ford Maverick Hybride 2025 AWD

Le Ford Maverick Hybrid AWD 2025 introduit une combinaison unique d’efficacité et de polyvalence dans le segment des camions compacts. Équipé d’un groupe motopropulseur hybride associé à un système de transmission intégrale avancé, ce Maverick offre un équilibre impressionnant entre économie de carburant et capacités tout-terrain. Sa conception intelligente intègre un moteur à cycle Atkinson de 2,5 litres et un moteur électrique, offrant des performances homogènes et une meilleure traction sur des terrains variés.

À l’intérieur, le Maverick Hybrid AWD présente les dernières technologies de connectivité et de commodité de Ford. L’habitacle spacieux est équipé d’un écran tactile de 8 pouces compatible avec SYNC 4, Apple CarPlay et Android Auto. Le modèle comprend également des touches pratiques comme le système FlexBed et de multiples solutions de rangement. Le Maverick Hybrid AWD 2025 se distingue comme une option efficace, compétente et avant-gardiste sur le marché en pleine croissance des camions compacts.

Ford Mustang GTD 2025

La Ford Mustang GTD 2025 porte les performances à des niveaux sans précédent, incarnant l’essence de l’ingéniosité américaine et de l’héritage du sport automobile. Née de la technologie de course, cette Mustang homologuée pour la route est équipée d’un moteur V8 5,2 litres suralimenté développant plus de 800 chevaux, ce qui en fait l’une des Mustangs les plus puissantes jamais construites. Associée à un ensemble aérodynamique avancé et à des éléments de carrosserie en fibre de carbone, la GTD offre une accélération fulgurante et une tenue de route précise, créant ainsi une expérience de conduite exaltante pour les passionnés.

À l’intérieur, la Mustang GTD est dotée d’un cockpit haut de gamme axé sur le conducteur, avec des garnitures en fibre de carbone, des affichages de performance avancés et des modes de conduite personnalisables. Des technologies de pointe, notamment un système de suspension réglable et une boîte-pont arrière, garantissent des performances inégalées sur route et sur circuit. Limitée en production, la Mustang GTD témoigne de l’engagement de Ford à repousser les limites et offre aux conducteurs une occasion unique de découvrir l’excellence automobile à l’état pur.

2025 Ford Bronco Sport Sasquatch

L’ensemble Ford Bronco Sport Sasquatch 2025 renforce les capacités de ce VUS prêt pour l’aventure. Disponible pour les modèles Bronco Sport Outer Banks 1,5 L turbocompressé et Badlands 2,0 L, le pack Sasquatch ajoute des pneus tout-terrain de 29 pouces, des systèmes 4×4 avancés et un débattement accru de la suspension. Ce pack est conçu pour les passionnés de tout-terrain à la recherche de performances inégalées sur les terrains difficiles.

Le Bronco Sport équipé de l’ensemble Sasquatch est conçu pour l’aventure, et il est prêt à affronter les pistes et à explorer les paysages les plus reculés. Sa conception durable est complétée par des caractéristiques technologiques d’avant-garde telles que le système de gestion du terrain Ford avec modes de conduite sélectionnables, garantissant des performances optimales dans la boue, le sable ou la neige. L’aspect pratique est renforcé par une capacité de chargement spacieuse et des options de rangement astucieuses, ce qui en fait un compagnon idéal pour les escapades en plein air.

Lincoln Navigator 2025 avec Lincoln Digital Experience

Le Lincoln Navigator 2025 porte le luxe et l’innovation à un niveau supérieur avec le Lincoln Digital Experience, une suite technologique avancée conçue pour améliorer la connectivité et le confort. Au cœur de ce système se trouve un superbe écran panoramique de 48 pouces qui intègre en toute transparence les informations essentielles du véhicule, le divertissement et la navigation. Cette interface immersive est conçue pour donner la priorité à la ligne de mire du conducteur, avec des profils personnalisables qui s’adaptent aux préférences individuelles en matière de sièges, de climatisation et d’accès aux applications. Des fonctionnalités telles que l’intégration de Google Maps et les commandes vocales rendent chaque trajet fluide et intuitif, tandis que la connectivité 5G garantit un accès rapide et fiable aux services en ligne.

Au-delà de la connectivité, la Lincoln Digital Experience redéfinit le luxe dans l’habitacle avec des fonctionnalités uniques telles que le système Lincoln Digital Scents, qui permet aux conducteurs de disperser des parfums personnalisés dans tout l’habitacle pour une expérience sensorielle personnalisée. Le système prend également en charge Apple CarPlay, Android Auto et un éventail d’options de divertissement, notamment des applications vidéo et de jeu, qui peuvent être utilisées dans le nouveau mode Pano lorsque le véhicule est garé.