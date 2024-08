Ford présente aux concessionnaires des Mustangs à quatre portes et des Mustangs Baja selon une source

La conférence des concessionnaires de Ford a présenté deux nouvelles variantes de la Mustang

Les deux devraient être à essence

Vous êtes toujours mécontent que le crossover électrique de Ford porte le nom de Mustang ? Vous risquez de le devenir encore plus, car un nouveau rapport indique que Ford prévoit d’ajouter une Ford Mustang à quatre portes ainsi qu’un modèle tout-terrain de la voiture à poney.

Ford vient de tenir une réunion massive des concessionnaires, un événement au cours duquel les dirigeants des concessionnaires peuvent découvrir ce que Ford prépare avant toute personne qui n’est pas impliquée dans la conception du véhicule. Inévitablement, ces concessionnaires parlent une fois qu’ils sont partis, et quatre d’entre eux ont parlé à Automotive News de ce qu’ils ont vu.

On leur a montré un rendu d’un coupé Ford Mustang à quatre portes. Une berline de Stang, en quelque sorte. Les sources ont déclaré qu’elle s’appellerait la Ford Mustang Mach 4.

L’autre grande nouvelle concernant la Mustang est un modèle tout-terrain. Pensez à la Porsche Dakar, mais pour ceux qui veulent un V8 de 5,0 litres et un badge américain. La voiture était surélevée et équipée de pneus tout-terrain, et le PDG Jim Farley l’aurait qualifiée de « robuste ».

Parmi les autres Mustangs à venir figurent un modèle EcoBoost modifié par le RTR de Vaughn Gittin Jr et un modèle semblable à la Shelby GT350, mais sans le badge Shelby.

Ford s’est contenté de dire qu’il avait « des projets très excitants pour élargir notre portefeuille avec de nouveaux véhicules à tous les niveaux de prix », a déclaré AN. Farley a récemment fait allusion à l’expansion de la marque Mustang. « Pourrions-nous produire d’autres formes de Mustang – une quatre portes ou autre ? Je pense que nous le pourrions, à condition que ces modèles aient toutes les performances et l’attitude de l’original », a-t-il déclaré à Autocar en mai.

Parmi les autres modèles exposés figurait une camionnette basée sur le modèle Maverick.