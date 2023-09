Ford obtient la marque de commerce « F-200 », ce qui alimente les spéculations

L’acquisition récente par Ford de la marque de commerce « F-200 » a déclenché des spéculations, en particulier en ce qui concerne son lien avec le futur camion électrique Project T3.

· L’enregistrement de la marque de commerce « F-200 » par Ford suscite la curiosité quant à son utilisation prévue.

· Les spéculations se concentrent sur un lien potentiel avec Project T3, le futur camion électrique de Ford.

Ford a obtenu la marque de commerce « F-200 », créant de l’intrigue et suscitant des spéculations au sein de l’industrie quant à son utilisation prévue. Alors que les détails officiels restent cachés, de nombreux passionnés d’automobiles et experts portent leur attention sur un lien potentiel entre cette marque de commerce et le très attendu camion électrique Project T3 de Ford.

Project T3, dont le lancement est très attendu en 2025, représente une démarche ambitieuse de Ford sur le marché des camionnettes électriques. Le site de fabrication de ce futur véhicule sera l’usine BlueOval City de Ford, située au Tennessee.

Bien que les détails concernant la conception de Project T3 restent confidentiels, le PDG de Ford, Jim Farley, a souligné son éloignement par rapport aux normes conventionnelles des camionnettes. Les descriptions de Farley mettent de l’avant une focalisation sur la fiabilité et l’adaptabilité à l’ère numérique, suggérant une forte emphase sur l’intégration logicielle. On prévoit que Project T3 offrira une pleine suite logicielle, garantissant des améliorations continues basées sur l’expérience des utilisateurs.

Une caractéristique fort attendue de Project T3 est sa robuste capacité projetée de puissance Pro Power Onboard. Alors que le F-150 Lightning peut fournir jusqu’à 9,6 kilowatts de puissance grâce au système Pro Power Onboard, on s’attend à ce que Project T3 dépasse largement cette capacité.

Les comparaisons de Jim Farley ont contribué à l’anticipation entourant Project T3. Il l’a comparé au « Millennium Falcon » de la saga Star Wars, faisant des parallèles avec la technologie emblématique de la science-fiction et mettant de l’avant son agilité et ses caractéristiques avancées.

Alors que l’acquisition de la marque de commerce « F-200 » suggère un développement intrigant, le rôle exact qu’elle jouera dans l’offre de véhicules électriques de Ford reste caché, laissant les observateurs de l’industrie et les passionnés dans l’attente impatiente de plus de détails.