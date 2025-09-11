Ford lancera un nouveau VUS de la taille d’une Focus en 2027 en Europe

Le nouveau modèle offrira des motorisations hybrides et électriques, et pourrait préfigurer le remplacement de l’Escape

Ford lancera en 2027 un VUS compact de la taille d’une Focus avec options hybrides et électriques.

Le multisegment visera l’abordabilité, comblant un vide entre le Puma et l’Explorer en Europe.

Basé sur la plateforme C2, ce VUS s’inscrit dans la stratégie européenne révisée de motorisations multiples de Ford.

Ford prévoit introduire un nouveau multisegment de taille moyenne (compact chez nous) en 2027. Ce véhicule remplacera la Focus, encore offerte sur le Vieux Continent, dans le cadre des efforts du constructeur pour regagner des parts de marché. Le nouveau modèle, qui sera assemblé à l’usine Ford de Valence, en Espagne, sera offert avec un éventail de groupes motopropulseurs hybrides à essence et 100 % électriques.

Ce futur VUS sera positionné aux côtés du Kuga, mais il reposera sur la même plateforme C2 que la Focus sortante, qui sert encore de base au Bronco Sport et au Maverick. Comme on le sait, l’Escape — notre version du Kuga — ainsi que le Lincoln Corsair seront retirés du marché nord-américain. Ce fait, jumelé à la plateforme C2, nous pousse à croire que ce nouveau véhicule pourrait se frayer un chemin en Amérique du Nord via le Mexique.

En attendant, ce lancement est crucial pour Ford en Europe. Depuis l’arrêt de production de la Fiesta en 2023 et la fin prévue de la Focus en novembre 2025, la gamme européenne de Ford est devenue beaucoup plus coûteuse. Actuellement, le Puma est le modèle le plus abordable de la marque dans la région. Ici, une fois l’Escape retiré, le Maverick deviendra le modèle Ford le moins cher, à partir de 35 000 $ avant les frais.

Ford souhaite redevenir un constructeur grand public en proposant des véhicules plus abordables tout en respectant les réglementations en matière d’électrification. Le président exécutif Bill Ford a récemment admis que les objectifs initiaux de conversion complète aux véhicules électriques d’ici 2030 étaient trop optimistes. « Ce qui a mal tourné, c’est que les régulateurs ont devancé les consommateurs. Ce n’est jamais une bonne chose », a-t-il déclaré en entrevue avec Autocar.

Ce nouveau VUS jouera un rôle clé dans les efforts de Ford pour accroître ses ventes de véhicules électrifiés au Royaume-Uni et dans l’UE. Bien que le modèle offre initialement des motorisations thermiques, une version entièrement électrique est attendue dans le cadre de la stratégie de Ford visant à atteindre les objectifs de carboneutralité pour 2035. Il s’agit d’une recette parfaitement adaptée au marché nord-américain.

Ford n’a pas encore annoncé le nom de ce véhicule, mais a récemment déposé des marques pour les noms Fuze, Hive et Mythic en Europe. Le nom Focus demeure une option possible, compte tenu de l’importance du modèle dans l’héritage de la marque.

Le prix de départ est attendu dans la tranche des 35 000 £, comblant l’écart entre le Puma Gen-E électrique à 26 000 £ et l’Explorer à 40 000 £ (respectivement 49 000 $, 56 000 $ et 75 000 $ CAN). Le véhicule visera les VUS compacts grand public tels que les Volkswagen Tiguan, Kia Sportage et Hyundai Tucson. Au Canada, il faudrait qu’il soit offert sous la barre des 35 000 $.

Un design distinctif et un comportement routier engageant devraient constituer ses principaux atouts, en accord avec le style influencé par l’Amérique et l’accent mis par Ford sur le plaisir de conduite. Le développement du véhicule est également lié à la stratégie mondiale d’électrification de Ford, qui comprend la nouvelle plateforme universelle pour véhicules électriques (UEVP), destinée à des VE abordables qui seront d’abord lancés aux États-Unis en 2027. Bien que ces modèles soient assemblés au Kentucky, les plus petits véhicules destinés à l’Europe seront probablement produits localement pour répondre aux exigences de coûts et du marché.

Ford a confirmé que le nouveau modèle serait un véhicule à énergies multiples, sans toutefois en dévoiler tous les détails techniques. Des variantes hybrides, hybrides rechargeables (VEHR) et possiblement à prolongateur d’autonomie sont probables, alors que la marque répond à la demande persistante pour les motorisations thermiques tout en capitalisant sur l’intérêt croissant pour les véhicules électriques.

En Europe, ce VUS ne remplacera pas le Kuga, mais jouera plutôt un rôle complémentaire dans la gamme croissante de multisegments de la marque. En revanche, aux États-Unis et au Canada, Ford a désespérément besoin de remplacer l’Escape.