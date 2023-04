Ford lance un E-Transit Courrier plus robuste en Europe

La précédente génération était vendue ici sous le nom Transit Connect.

Le nouveau modèle est plus spacieux et capable de transporter et tirer de plus lourdes charges.

La version électrique retient l’attention, mais des modèles à l’essence et au diesel arriveront en premier.

Ford progresse rapidement dans ses efforts d’électrification de son offre, en particulier en Europe. C’est pourquoi il a dévoilé le nouveau E-Transit Courrier, une option électrique plus performante et plus pratique dans le segment des fourgonnettes commerciales.

Le nouveau fourgon commercial compact est destiné aux entreprises et aux villes européennes qui ont besoin d’un véhicule commercial efficace et qui opèrent dans des zones à faibles émissions telles que les centres-villes.

En effet, Ford s’est efforcé de rendre l’E-Transit Courrier plus attrayant pour les acheteurs qui n’auraient peut-être pas envisagé un modèle électrique auparavant, en lui donnant plus d’autonomie, une recharge plus pratique et davantage de capacités.

Cela se traduit par un fourgon légèrement plus grand qui bénéficie de plus d’espace de chargement dans toutes les dimensions et d’une surface de chargement pouvant atteindre 2 900 litres, soit 25 % de plus que ce que la génération précédente pouvait offrir.

De plus, cette augmentation de taille signifie que le nouveau E-Transit Courrier peut désormais accueillir deux europalettes à l’intérieur et qu’une cloison amovible permet de charger entièrement à l’intérieur des objets longs tels que des tuyaux et des planches.

Outre cette augmentation du volume de chargement, le nouveau fourgon est également capable de transporter plus de poids qu’auparavant, avec une charge utile maximale de 1 543 livres et une capacité de remorquage de 1 653 livres.

Bien que tous les détails concernant son groupe motopropulseur n’aient pas encore été annoncés, nous savons que le nouveau E-Transit sera propulsé par un moteur électrique de 134 chevaux (100 kW), et qu’il sera capable de charger jusqu’à 11 kW avec son chargeur embarqué et jusqu’à 100 kW sur une station de charge rapide DC.

Cela signifie que la batterie peut être complètement rechargée en 5,7 heures pendant la nuit ou qu’une charge de 80 % peut être atteinte en moins de 35 minutes, à une vitesse maximale de 87 kilomètres en 10 minutes.

Afin de faciliter la recharge pour les entreprises dont les employés ramènent les fourgons à la maison, l’E-Transit Courrier sera doté de la fonction Plug & Charge avec des chargeurs Blue Oval compatibles qui permettront au conducteur de se brancher et d’envoyer automatiquement la facture à l’employeur.

Les systèmes télématiques de Ford seront également proposés afin de permettre aux entreprises de suivre tous leurs véhicules, comme elles peuvent déjà le faire avec les plus grands E-Transit Custom et E-Transit.

Ford prévoit que ce fourgon électrique entrera en production plus tard en 2024, tandis que les modèles essence et diesel arriveront vers la fin de cette année.