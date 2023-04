Ford investit 1.8 milliards de dollars pour préparer son usine d’Oakville à la production de VÉ

Ford produira des véhicules électriques et leurs batteries en Ontario.

Le ré outillage débutera dans la seconde moitiée de 2024, la production commençant en 2025.

Les batteries seront assemblées à Oakville à partir de cellules fabriquées au Kentucky.

Ford a annoncé qu’il allait remodeler son usine d’Oakville, en Ontario, afin d’y produire des véhicules électriques à partir de 2025.

L’usine actuelle bénéficiera d’un investissement de 1,8 milliard de dollars qui lui permettra d’installer de nouveaux outils et de moderniser ses installations avant l’arrivée des VÉ sur sa chaîne de production, qui fabrique actuellement le Ford Edge et le Lincoln Nautilus.

Une nouvelle usine de batteries de 407 000 pieds carrés sera installée sur le terrain de 487 acres, mais aucun autre bâtiment ne devra être construit pour atteindre la cadence de production de VÉ visée, qui n’a pas été divulguée.

C’est peut-être la raison pour laquelle le délai entre le début du rééquipement et le début de la production sera assez court.

La nouvelle usine de batteries fabriquera les batteries qui seront installés dans les véhicules, mais pas les cellules qui iront dans chacune d’elles.

En effet, Ford produira ces cellules dans son parc de batteries BlueOval SK au Kentucky et les expédiera en Ontario pour l’assemblage.

Une fois les travaux de modernisation terminés, le complexe d’assemblage d’Oakville sera entièrement consacré à la production de véhicules électriques, raison pour laquelle il s’appellera désormais « Complexe de véhicules électriques d’Oakville ».

L’entreprise n’a pas encore annoncé quels modèles seront produits dans cette usine à partir du milieu de la présente décennie, ni combien de ces modèles devraient être fabriqués.

Le ministre canadien de l’innovation, des sciences et du développement économique, ainsi que le Premier ministre de l’Ontario, ont tous deux déclaré que cette nouvelle usine aiderait le pays et la province à devenir un leader en termes d’électrification et de fabrication automobile dans les années à venir, en plus de garantir des milliers d’emplois à l’usine et chez ses nombreux fournisseurs.

La nouvelle usine de VÉ d’Oakville aidera également Ford à atteindre son objectif de fabriquer 2 millions de véhicules électriques dans le monde d’ici à la fin de 2026.