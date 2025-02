Ford et Lincoln présentent la puissance et l’efficacité au Salon international de l’auto de 2025

Ford présente des modèles haute performance et électrifiés, tandis que Lincoln dévoile le Navigator 2025 et des fonctions numériques avancées au CIAS 2025

La Ford Mustang GTD 2025 fait ses débuts avec plus de 800 ch et une aérodynamique axée sur la piste.

Le Maverick Hybrid AWD améliore l’efficacité avec une économie de carburant de 5,8 L/100 km.

Le Ford Expedition 2025 introduit l’innovant Split Gate pour une plus grande polyvalence de chargement.

Ford continue de dominer le marché de l’automobile grâce à son mélange de véhicules haute performance et de technologie hybride innovante. Au Salon international de l’auto de 2025, Ford présente une gamme qui comprend l’exaltante Mustang GTD, l’efficace Maverick Hybrid AWD et l’Expedition, à la fois pratique et puissant.

Ford Mustang GTD 2025 : un monstre de piste homologué pour la route

La Ford Mustang GTD 2025 représente le summum de l’ingénierie de performance de Ford, avec un V8 suralimenté de 5,2 litres développant plus de 800 ch. Avec une aérodynamique avancée, des éléments en fibre de carbone et des réglages inspirés de la course, la Mustang GTD offre aux passionnés une expérience de conduite palpitante.

Ford Maverick Hybrid AWD 2025 : Efficacité compacte

La Ford Maverick Hybrid AWD 2025 allie praticité et efficacité, avec une consommation remarquable de 5,8 L/100 km en ville. Son système intelligent de transmission intégrale garantit la polyvalence en milieu urbain comme en tout-terrain.

Ford Expedition 2025 avec l’innovation Split Gate

L’Expedition 2025 s’impose chez les VUS de grande taille avec le tout nouveau Split Gate de Ford, offrant un meilleur accès au chargement et une plus grande commodité pour les familles et les amateurs d’aventure.

Le Lincoln Navigator 2025 fait ses débuts avec un écran numérique de 48 pouces et le système avancé de conduite mains libres BlueCruise.

La gamme complète de VUS de Lincoln présente un mélange de luxe, d’innovation et de savoir-faire.

Lincoln continue d’établir de nouvelles normes en matière de luxe automobile, en combinant une technologie de pointe à un design sophistiqué. Le Salon international de l’auto de 2025 met en évidence l’engagement de Lincoln à offrir des expériences de haut niveau par l’entremise de son Navigator à la fine pointe de la technologie et d’une gamme impressionnante de VUS haut de gamme.

Le Lincoln Navigator 2025 : L’avenir des VUS de luxe

Le Lincoln Navigator 2025 présente un nouvel intérieur saisissant doté d’un écran numérique panoramique de 48 pouces, intégrant de manière transparente les technologies d’infodivertissement, de navigation et d’aide à la conduite. Son système de conduite mains libres BlueCruise actualisé améliore le confort et la commodité sur les longues distances.

La gamme de VUS haut de gamme de Lincoln

Du Corsair à l’Aviator, la gamme de VUS de Lincoln est exposée au CIAS 2025, avec des fonctions d’aide à la conduite avancées, des intérieurs raffinés et un style luxueux caractéristique.