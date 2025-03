Ford élargit l’accès à la recharge des VE avec le déploiement d’adaptateurs Tesla Supercharger

Ford distribue 140 000 adaptateurs de charge aux propriétaires de VE dans un contexte de difficultés liées à l’infrastructure de charge,

Ford a distribué 140 000 adaptateurs de charge aux propriétaires de Mach-E et Lightning 2021-2024, leur permettant d’accéder au réseau Supercharger de Tesla.

Cette initiative augmente de 53 % les options de recharge rapide des conducteurs de VE Ford, qui disposent désormais de 44 000 Superchargeurs en Amérique du Nord.

L’entreprise s’est d’abord appuyée sur Tesla pour la production des adaptateurs, avant de passer à Lectron en raison de retards.

Ford reste déterminé à développer et à vendre davantage de VE malgré l’évolution du marché.

Ford a livré 140 000 adaptateurs de charge aux propriétaires de ses modèles Mustang Mach-E et F-150 Lightning 2021-2024, un an après avoir annoncé qu’il fournirait des adaptateurs NACS pour qu’ils puissent les utiliser sur le réseau de Superchargeurs de Tesla. Les propriétaires de VE Ford auront enfin accès à des stations de charge rapide, ajoutant 44 000 Superchargeurs à un total de 180 000 chargeurs accessibles au public en Amérique du Nord.

Ford était le premier constructeur automobile non-Tesla à adopter le NACS en 2023, après que son PDG Jim Farley a négocié avec Elon Musk de Tesla. Alors que les premiers VE Ford équipés de ports NACS intégrés sont attendus pour 2026, les propriétaires actuels doivent compter sur les adaptateurs gratuits, les remplacements étant facturés 200 $.

Ford a dû faire face à des revers pour tenir sa promesse d’adaptateur. Tesla était initialement responsable de la production, mais les retards de fabrication et les plaintes des clients ont incité Ford à se tourner vers Lectron, un fabricant tiers spécialisé dans les solutions de recharge pour VE.

Une enquête JD Power réalisée fin 2024 a révélé que 20 % des conducteurs de VE étaient confrontés à des problèmes tels que des pannes de stations, de longs temps d’attente et des échecs de paiement. Le gouvernement américain a récemment interrompu un programme visant à étendre le réseau de recharge, ce qui soulève des inquiétudes quant à l’accessibilité future. En bref, l’infrastructure de recharge publique restera un défi pour l’adoption des VE.

Ford et Lectron ont longuement testé l’adaptateur pour qu’il résiste aux températures extrêmes, à l’exposition à l’eau et à une utilisation répétée. Les ingénieurs ont modifié la conception du loquet, qui est passé d’un alliage de zinc à de l’acier inoxydable pour une meilleure durabilité. L’adaptateur a également été testé pour résister à la chute ou au renversement par des véhicules lourds.

Des problèmes de production antérieurs sont apparus lorsque Ford a conseillé à certains clients de cesser d’utiliser les adaptateurs fabriqués par Tesla. L’entreprise n’en a pas précisé la cause. Le rappel n’a pas affecté les versions de Lectron.

Malgré les difficultés, Ford reste le deuxième vendeur de VE aux États-Unis (troisième au Canada derrière Tesla et Hyundai). Le PDG Jim Farley souligne que l’amélioration de l’accès à la recharge est essentielle pour attirer les acheteurs en transition depuis les véhicules à essence. L’entreprise prévoit d’introduire des VE plus abordables d’ici 2027 pour concurrencer les offres de Volkswagen, Kia et Hyundai.

Les adaptateurs, qui sont fournis gratuitement aux clients éligibles, permettent aux VE Ford de se connecter au réseau North American Charging Standard (NACS) de Tesla. Contrairement au PDG Elon Musk, ce réseau est réputé pour sa fiabilité.

Tesla conserve son rôle dominant sur le marché des véhicules électriques, mais les récents problèmes de réputation — liés à l’engagement politique de Musk — pourraient avoir un impact sur ses ventes. Ford, cependant, reste concentré sur le développement de produits et l’expansion de son infrastructure de recharge, que ce soit par le biais du réseau de Tesla ou d’autres partenariats.