Les véhicules Ford peuvent désormais charger à une borne Tesla

Les premières livraisons de l’adapteur commencent vers la fin du mois de mars.

Le réseau de bornes rapides vient de passer à plus de 28 000 emplacements en Amérique du Nord.

C’est désormais officiel : les premiers clients de Ford peuvent dès aujourd’hui se rendre à une borne de recharge du vaste réseau Tesla en Amérique du Nord si le besoin de ravitailler en énergie se fait sentir.

En effet, le 29 février avait été identifié par les stratèges des deux entités automobiles (Ford et Tesla) pour le commencement de ce nouveau chapitre dans l’histoire de l’électrification du géant de Dearborn. Les propriétaires de Ford Mustang Mach-E et de F-150 Lightning peuvent commander leur adapteur qui leur permettront de brancher leur véhicule à la plupart des bornes de recharge rapide de Tesla.

En effet, au moment d’écrire ces lignes, un peu plus de 15 000 bornes Tesla s’ajoutent au réseau de recharge rapide de Ford, soit plus du double de ce qui était déjà disponible pour les clients de la marque fondée par Henry Ford. Selon Ford, les propriétaires de véhicules électriques Ford ont désormais accès à plus de 126 000 bornes de recharge, dont 28 000 rapides à travers le continent.

Pour obtenir leur adapteur qui se branche au bout du câble de recharge avant d’être inséré dans la prise du véhicule Ford, les clients n’ont qu’à accéder à l’application FordPass (sur appareil intelligent) ou à l’application Charge Assist (qui s’appellera bientôt Public Charge) sur l’écran tactile du véhicule Ford. Une série d’actions rapides permet de commander l’adapteur en question qui, soit dit en passant, est offert gratuitement pour une durée limitée.

Les clients déjà propriétaires des deux modèles grand public – le Ford E-Transit ne fait pas partie des véhicules compatibles avec ce nouvel adapteur, mais les clients peuvent se rendre dans une concession Ford pour obtenir la mise à jour sur place – ont jusqu’au 30 juin prochain pour commander leur appareil sans frais.

Une limite d’un adapteur par client est appliquée pour le moment, mais il sera possible d’en commander d’autres moyennant un déboursé de 230 $ (en dollars américains). La livraison est également gratuite. Le hic, c’est que la livraison des premiers adapteurs va commencer vers la fin du mois de mars seulement.

Lorsque la commande est complétée, une mise à jour à distance est envoyée à l’écran du véhicule pour que l’utilisateur complète quelques opérations supplémentaires à son écran avant que son véhicule soit éligible à la recharge via les bornes du réseau Tesla.

Pour trouver une borne rapide, le consommateur n’a qu’à effectuer une recherche sur son application FordPass ou même directement sur l’écran tactile de son véhicule avec l’application Charge Assist (qui changera bientôt de nom pour Public Charge).

Il n’est pas nécessaire de télécharger l’application de Tesla, puisque le système de Ford s’occupe de gérer les paiements pour la recharge. Les tarifs, quant à eux, proviennent de Tesla.

Ce qui est clair, c’est que d’autres marques s’ajouteront à Ford pour l’accès au réseau de bornes de recharge le plus étendu d’Amérique du Nord. Il sera intéressant de voir quelle sera la réponse des électromobilistes face à cette nouvelle alternative de recharge.